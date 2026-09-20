Nepal atualiza balanço de desastre no Himalaia

Vinte e cinco dias após a inundação que atingiu o norte do Nepal, as autoridades contabilizam 1.451 mortos e 5.786 desaparecidos, enquanto mais de 20 mil integrantes das forças de segurança continuam mobilizados nas áreas afetadas em busca de corpos e sobreviventes, segundo a EFE.

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal (NDRRMA) aumentou em 40 o número de mortes em relação ao balanço divulgado no sábado (19). Do total registrado, 530 casos correspondem a partes de corpos, o que dificulta a consolidação do número final de vítimas.

As autoridades já coletaram cerca de 1.300 amostras de DNA de restos mortais e aproximadamente 2.000 amostras de familiares para auxiliar na identificação das vítimas. O trabalho conta com apoio de especialistas forenses da Índia, Coreia do Sul, China e Singapura.

Segundo a NDRRMA, 1.949 amostras foram enviadas para análise no Laboratório Central de Ciências Forenses da Polícia do Nepal, em Samakhusi, e outras 1.728 para o Laboratório Nacional de Ciências Forenses, em Khumaltar.

O número de desaparecidos, que inclui 636 estrangeiros, ainda pode sofrer alterações. Na quinta-feira, 17, as autoridades acrescentaram cerca de mil nomes à lista após equipes de resgate conseguirem chegar a algumas das regiões mais atingidas.

Até o momento, cerca de 13.800 pessoas foram resgatadas. As buscas continuam em seis projetos hidrelétricos, onde há suspeita de que dezenas de trabalhadores estejam presos.

O desastre, chamado de "tsunami do Himalaia", ocorreu na manhã de 26 de agosto, após o desprendimento de uma massa de gelo e rochas de cerca de dois quilômetros quadrados na montanha Langtang Lirung, no Himalaia nepalês, a 5.200 metros de altitude.

A inundação destruiu milhares de casas e estabelecimentos comerciais, além de danificar dezenas de projetos hidrelétricos e outras infraestruturas. O Nepal estima que a reconstrução do país custará mais de US$ 4,7 bilhões.

Na região vizinha do Tibete, na China, também atingida pelo desastre, o último balanço divulgado pelas autoridades aponta 43 mortos e 519 desaparecidos.