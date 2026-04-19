Do Quarto Branco ao último Paredão: a trajetória de Leandro Boneco no BBB 26

Leandro Boneco foi eliminado neste domingo, 19, no último Paredão do Big Brother Brasil 26, com 52,19% da média dos votos. O produtor cultural baiano deixou a casa após 98 dias de confinamento, ficando fora do top 3 da temporada.

Relembre os principais momentos do brother.

A Casa de Vidro e o Quarto Branco

Leandro não foi escolhido pelo público na Casa de Vidro do Nordeste. O brother então foi encaminhado ao Quarto Branco e enfrentou mais de 120 horas de isolamento — recorde histórico do programa.

As condições eram extremas: os candidatos tinham apenas pacotes de biscoito, garrafas de água e acesso a um banheiro sem chuveiro. Para aumentar o estresse psicológico, a produção acionava sons aleatórios — gritos, choro de bebê, sirenes e música eletrônica — para desestabilizar os participantes.

Devido à longa duração, o programa interrompeu a dinâmica no quinto dia. Na rodada decisiva, os candidatos precisaram permanecer em pé sobre uma base; uma das participantes, Rafaella, foi desclassificada após desmaiar.

Leandro resistiu até o fim e conquistou sua vaga.

A entrada e os primeiros embates

Logo que entrou na casa, o baiano teve embates com Cowboy. Após o primeiro Sincerão da temporada, acusou o Veterano de mirar apenas em Pipocas - Cowboy colocou Edilson e Babu em seu pódio, respectivamente, e afirmou que Milena não ganharia o BBB.

Sendo assim, apesar de recém-chegado, ficou no radar dos demais participantes. Ainda na primeira semana, foi escolhido por Alberto Cowboy e Brigido para ir direto à berlinda durante a dinâmica das caixas-surpresa — antes mesmo da votação tradicional do domingo.

Alianças e rivalidades

No início, Leandro se identificou com o grupo de Babu Santana e Solange Couto, e ao longo do jogo também se aproximou de Ana Paula Renault e Milena, conquistando o respeito da dupla.

Mas foi com o grupo das "Formigas" — Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele — que travou suas batalhas.

O ponto alto da rivalidade com Cowboy veio após um Sincerão tenso, que se estendeu para fora da dinâmica. Leandro disparou: "Seu jogo é feio". O veterano rebateu: "O seu é horrível." Em seguida, na noite da Festa do Líder Cowboy, Leandro foi barrado e ficou indignado, xingando o rival de "filho da p*ta, sacana".

Com Jonas Sulzbach, a relação também foi turbulenta.

Momentos de estratégia

Vencer a 10ª Prova do Anjo foi um dos momentos mais comentados de sua trajetória: ele colocou Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach no Monstro juntos — sendo que Cowboy era o Líder e saiu do VIP.

Horas depois, escapou do Paredão no Triângulo de Risco, levando a melhor sobre Jordana e Jonas na troca de caixas em uma joagada de mestre — boneco foi para a caixa que continha o paredão de propósito, sabendo que poderia manipular o resultado da dinâmica.

Na reta final, venceu a última Prova do Líder da temporada e se garantiu no top 5.

Ao longo do jogo, também acumulou conquistas fora da dinâmica principal: ganhou um apartamento em uma ação surpresa da MRV que celebrou os 50 dias de programa. Além disso, foi beneficiado na dinâmica Ganha-Ganha nos últimos dias de BBB, ao ser escolhido por Milena para receber R$ 10 mil e uma informação privilegiada.

Xepa e Paredões

Ficou 14 vezes na Xepa - 79 dias consecutivos sem acesso ao VIP -, superou Babu e quebrou o recorde histórico do reality.

Também enfrentou seis paredões ao longo da edição, empatado com Ana Paula como o participante que mais foi para a berlida.

A crise e a quase desistência

A passagem de Leandro pela casa mais vigiada do Brasil não foi sem turbulência emocional. Após a expulsão de Edilson Capetinha — resultado de uma briga iniciada quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto o ex-jogador descansava —, o baiano chegou a considerar abandonar o programa.

Na madrugada do dia 14, foi impedido pelos aliados de apertar o botão de desistência.

Um jogador solitário

Apesar dos embates, Leandro conduziu grande parte do jogo de forma individual. Reclamava, em alguns momentos, de sentir que estava "na geladeira" — sem o mesmo destaque de outros participantes.

Biografia de Leandro Boneco

Natural de Salvador e morador de Itapuã, na Bahia, Leandro é produtor cultural e arte-educador formado em Artes Cênicas e Música pela UFBA — o primeiro da família a conquistar um diploma universitário.

Criado pela avó ao lado de dois irmãos, enfrentou dificuldades desde a infância: vendeu picolé, amendoim na feira, raspou cana e limpou casas para ajudar nas despesas. Na juventude, chegou a viver um período nas ruas.

Apesar da formação, se define como um "artista frustrado": o sonho de viver da música não se concretizou financeiramente. Entrou no BBB 26 com um objetivo de oferecer à filha de 11 anos oportunidades que ele não teve.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.