Do Quarto Branco ao último Paredão: a trajetória de Leandro Boneco no BBB 26

Leandro Boneco foi eliminado no último Paredão do BBB 26 (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 19 de abril de 2026 às 23h48.
Última atualização em 19 de abril de 2026 às 23h50.
Leandro Boneco foi eliminado neste domingo, 19, no último Paredão do Big Brother Brasil 26, com 52,19% da média dos votos. O produtor cultural baiano deixou a casa após 98 dias de confinamento, ficando fora do top 3 da temporada.
Relembre os principais momentos do brother.De Babu a Grazi Massafera, nem sempre o preferido leva o prêmio no BBB
Leandro não foi escolhido pelo público na Casa de Vidro do Nordeste. O brother então foi encaminhado ao Quarto Branco e enfrentou mais de 120 horas de isolamento — recorde histórico do programa.
As condições eram extremas: os candidatos tinham apenas pacotes de biscoito, garrafas de água e acesso a um banheiro sem chuveiro. Para aumentar o estresse psicológico, a produção acionava sons aleatórios — gritos, choro de bebê, sirenes e música eletrônica — para desestabilizar os participantes.Saiba quem venceu a Prova do Finalista e garantiu vaga na final do BBB 26
Devido à longa duração, o programa interrompeu a dinâmica no quinto dia. Na rodada decisiva, os candidatos precisaram permanecer em pé sobre uma base; uma das participantes, Rafaella, foi desclassificada após desmaiar.Leandro resistiu até o fim e conquistou sua vaga.
Logo que entrou na casa, o baiano teve embates com Cowboy. Após o primeiro Sincerão da temporada, acusou o Veterano de mirar apenas em Pipocas - Cowboy colocou Edilson e Babu em seu pódio, respectivamente, e afirmou que Milena não ganharia o BBB.
Sendo assim, apesar de recém-chegado, ficou no radar dos demais participantes. Ainda na primeira semana, foi escolhido por Alberto Cowboy e Brigido para ir direto à berlinda durante a dinâmica das caixas-surpresa — antes mesmo da votação tradicional do domingo.De Alemão a Juliette: eles começaram o jogo como favoritos — e faturaram milhões no BBB
No início, Leandro se identificou com o grupo de Babu Santana e Solange Couto, e ao longo do jogo também se aproximou de Ana Paula Renault e Milena, conquistando o respeito da dupla.
Mas foi com o grupo das "Formigas" — Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Jordana e Marciele — que travou suas batalhas.De 'chaianês' a passinho de dança: a temporada de Tadeu Schmidt no BBB 26
O ponto alto da rivalidade com Cowboy veio após um Sincerão tenso, que se estendeu para fora da dinâmica. Leandro disparou: "Seu jogo é feio". O veterano rebateu: "O seu é horrível." Em seguida, na noite da Festa do Líder Cowboy, Leandro foi barrado e ficou indignado, xingando o rival de "filho da p*ta, sacana".
Com Jonas Sulzbach, a relação também foi turbulenta.Morre pai de Ana Paula Renault a dois dias da final do BBB 26
Vencer a 10ª Prova do Anjo foi um dos momentos mais comentados de sua trajetória: ele colocou Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach no Monstro juntos — sendo que Cowboy era o Líder e saiu do VIP.
Horas depois, escapou do Paredão no Triângulo de Risco, levando a melhor sobre Jordana e Jonas na troca de caixas em uma joagada de mestre — boneco foi para a caixa que continha o paredão de propósito, sabendo que poderia manipular o resultado da dinâmica.Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída
Na reta final, venceu a última Prova do Líder da temporada e se garantiu no top 5.
Ao longo do jogo, também acumulou conquistas fora da dinâmica principal: ganhou um apartamento em uma ação surpresa da MRV que celebrou os 50 dias de programa. Além disso, foi beneficiado na dinâmica Ganha-Ganha nos últimos dias de BBB, ao ser escolhido por Milena para receber R$ 10 mil e uma informação privilegiada.
Ficou 14 vezes na Xepa - 79 dias consecutivos sem acesso ao VIP -, superou Babu e quebrou o recorde histórico do reality.
Também enfrentou seis paredões ao longo da edição, empatado com Ana Paula como o participante que mais foi para a berlida.Jordana 'gag' é eleito o melhor meme do BBB 26; confira o top 10
A passagem de Leandro pela casa mais vigiada do Brasil não foi sem turbulência emocional. Após a expulsão de Edilson Capetinha — resultado de uma briga iniciada quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto o ex-jogador descansava —, o baiano chegou a considerar abandonar o programa.
Na madrugada do dia 14, foi impedido pelos aliados de apertar o botão de desistência.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Apesar dos embates, Leandro conduziu grande parte do jogo de forma individual. Reclamava, em alguns momentos, de sentir que estava "na geladeira" — sem o mesmo destaque de outros participantes.
Natural de Salvador e morador de Itapuã, na Bahia, Leandro é produtor cultural e arte-educador formado em Artes Cênicas e Música pela UFBA — o primeiro da família a conquistar um diploma universitário.
Criado pela avó ao lado de dois irmãos, enfrentou dificuldades desde a infância: vendeu picolé, amendoim na feira, raspou cana e limpou casas para ajudar nas despesas. Na juventude, chegou a viver um período nas ruas.
Apesar da formação, se define como um "artista frustrado": o sonho de viver da música não se concretizou financeiramente. Entrou no BBB 26 com um objetivo de oferecer à filha de 11 anos oportunidades que ele não teve.Globo já negocia renovação do BBB até 2030
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.