Entenda a treta entre Ana Paula e Milena no BBB 26: 'agora é cada um por si'

Ana Paula Renault e Milena seguiram se estranhando na manhã deste domingo, 19, antes do último Paredão do Big Brother Brasil 26. Incomodada ao receber um "coração partido" no Queridêmetro, a recreadorra decidiu ir direto tirar satisfação.

"O que foi que eu fiz para receber isso?", perguntou, visivelmente surpresa.

"Tá brincando, né?", questiona Ana Paula.

A jornalista volta a confrontá-la sobre o comportamento durante a Prova do Finalista. "Imagina, você está em um Paredão, teoricamente a sua amiga e aliada, e o Boneco. Você quer sair?", pergunta a veterana. A recreadora de festa infantil nega.

"O Boneco, você falou que não quer que saia", relembra Ana Paula. Milena logo se explica: "Para! Eu falei que parecia que eu conhecia a filha dela há anos".

A jornalista então afirma que lutou pela permanência da aliada ao longo do programa e que, nos últimos dias, não tem se sentido apoiada por ela: "Eu achei que realmente você estava lutando por nós, assim como eu sempre lutei por você. Só que, nesse último momento, que eu mais preciso do seu apoio, você não me deu".

Segundo a recreadora, Ana Paula "entendeu tudo errado".

O embate continua, e Ana Paula afirma que Milena mudou de postura após demonstrar aproximação com Jordana e dizer que pretendia dar "coração" à adversária no Queridômetro.

"Foi a primeira vez que eu tive uma troca com alguém que não fosse você, Samira e Juliano", responde Milena.

Na sequência, Ana Paula retoma o tema do Paredão e sugere que a sister se afastou dos aliados na reta final, como se o jogo já estivesse definido.

"Acontece que o jogo não acabou, e você resolveu não jogar com a gente mais", dispara Ana Paula.

A recreadora infantil então afirmou que essa era a percepção da jornalista, mas a resposta de Ana foi direta: "Você acha que eu, que sempre falei o que penso, vou deixar de falar só porque você acha que vai ganhar esse jogo?"

Milena rebateu dizendo: "Se eu não achar que vou ganhar, quem vai? Você vai atirar nos seus?"

"Você atirou antes. Você disse que não importava que subíssemos nós três. Agora é cada um por si. Já entendi. Se eu voltar, você pode ter certeza que vai ter uma adversária à altura no final", afirma Ana Paula.

Milena devolveu a provocação. "Te digo a mesma coisa. Jogamos juntas o tempo inteiro. Se você quer que eu vire sua adversária, vou virar".

A veterana voltou a acusar a aliada. "Você resolveu soltar a minha mão".

Ana Paula finalizou: "Se eu voltar do Paredão, essa seria a primeira vez que nós 3 seríamos adversários. Não precisaria ter sido antes, só que você não quis assim".

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.