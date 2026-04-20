Milena consola Ana Paula após morte do pai: 'Vou ficar do seu lado'

Ana Paula contou para Milena sobre a morte do pai neste domingo, 19, após o Paredão (Reprodução/TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 20 de abril de 2026 às 01h02.
Apesar de terem brigado e rompido a amizade neste domingo, Milena não hesitou em estar ao lado de Ana Paula Renault quando a jornalista contou sobre a morte do pai — notícia que recebeu horas antes da última eliminação do BBB 26.Ana Paula Renault decide continuar no BBB 26 após ser comunicada de morte do pai
Em conversa com Milena e Juliano Floss, Ana Paula abriu o coração sobre a saúde do pai antes do confinamento e sobre o peso de estar longe neste momento. "Ele estava oscilando, só que a preocupação dele sempre fui eu. Eu não tenho ninguém, ele sabe que eu só tenho ele. Minhas irmãs são todas casadas, têm filhos", disse a veterana.
Milena, em lágrimas, tentou encontrar palavras para consolar a amiga. "Ele descansou, ele sabe que fez tudo que pôde por todos os filhos, por você. Eu não posso nem estar falando isso porque não imagino o tamanho da sua dor", disse a recreadora.
A jornalista então desabou. "Nem eu estou entendendo. Eu não tenho mãe, eu não tenho mais pai, eu não tenho ninguém". A resposta de Milena foi imediata: "Você me tem ainda, eu vou ficar do seu lado assim".Quem foi o pai de Ana Paula Renault, do BBB 26? Conheça a trajetória de Gerardo Renault
Ana Paula ainda lembrou dos laços construídos dentro da casa — e de como eles podem durar além do jogo.
"Você sabe que o Ronan é meu amigo até hoje, né? A gente cria laços muito verdadeiros aqui dentro", disse, em referência à amizade que mantém com o ex-BBB desde sua passagem pelo BBB 16.
Com a saída de Leandro, o top 3 do BBB 26 está, oficialmente, definido. Ana Paula Renault e Milena seguem no jogo após o Paredão, enquanto Juliano Floss já havia garantido sua vaga ao vencer a Prova do Finalista.Do Quarto Branco ao último Paredão: a trajetória de Leandro Boneco no BBB 26
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB 26: Tadeu quebra protocolo e conta a brothers sobre morte de Oscar Schmidt
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.