Milena consola Ana Paula após morte do pai: 'Vou ficar do seu lado'

Apesar de terem brigado e rompido a amizade neste domingo, Milena não hesitou em estar ao lado de Ana Paula Renault quando a jornalista contou sobre a morte do pai — notícia que recebeu horas antes da última eliminação do BBB 26.

Em conversa com Milena e Juliano Floss, Ana Paula abriu o coração sobre a saúde do pai antes do confinamento e sobre o peso de estar longe neste momento. "Ele estava oscilando, só que a preocupação dele sempre fui eu. Eu não tenho ninguém, ele sabe que eu só tenho ele. Minhas irmãs são todas casadas, têm filhos", disse a veterana.

Milena, em lágrimas, tentou encontrar palavras para consolar a amiga. "Ele descansou, ele sabe que fez tudo que pôde por todos os filhos, por você. Eu não posso nem estar falando isso porque não imagino o tamanho da sua dor", disse a recreadora.

A jornalista então desabou. "Nem eu estou entendendo. Eu não tenho mãe, eu não tenho mais pai, eu não tenho ninguém". A resposta de Milena foi imediata: "Você me tem ainda, eu vou ficar do seu lado assim".

Ana Paula ainda lembrou dos laços construídos dentro da casa — e de como eles podem durar além do jogo.

"Você sabe que o Ronan é meu amigo até hoje, né? A gente cria laços muito verdadeiros aqui dentro", disse, em referência à amizade que mantém com o ex-BBB desde sua passagem pelo BBB 16.

O top 3 do BBB 26

Com a saída de Leandro, o top 3 do BBB 26 está, oficialmente, definido. Ana Paula Renault e Milena seguem no jogo após o Paredão, enquanto Juliano Floss já havia garantido sua vaga ao vencer a Prova do Finalista.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.