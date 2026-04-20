Quem será o vencedor do BBB 26? Veja o que as enquetes sugerem

O Big Brother Brasil 2026 se prepara para a grande final, marcada para a próxima terça-feira, 21, após 100 dias de confinamento. Os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões.

A final foi definida após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, e fortes emoções com a morte do pai de Ana Paula, também no domingo.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, divulgados às 21h desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, seguida de Milena e Juliano.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 67,39% x Juliano F 10,07% x Milena 22,54%

x Juliano F 10,07% x Milena 22,54% YouTube: Ana Paula 63,00% x Juliano F 8,32% x Milena 29,32%

x Juliano F 8,32% x Milena 29,32% X (Twitter): Ana Paula 75,49% x Juliano F 2,64% x Milena 21,87%

x Juliano F 2,64% x Milena 21,87% Instagram: Ana Paula 82,46% x Juliano F 4,77% x Milena 12,77%

x Juliano F 4,77% x Milena 12,77% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,65% x Juliano F 5,24% x Milena 21,32%

x Juliano F 5,24% x Milena 21,32% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 71,77% x Juliano F 6,69% x Milena 21,68%

Segundo a parcial, Ana Paula já é considerada a grande vencedora da temporada, enquanto Milena deve ficar com o segundo lugar e Juliano, em terceiro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.