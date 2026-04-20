BBB 26: o que é Ratanabá, teoria mencionada por Milena e que gerou embate com Ana Paula?

Faltando pouco mais de 24 horas para a final do Big Brother Brasil 2026 (BBB), os participantes que continuam na casa estão aproveitando a tarde desta segunda-feira, 20 de abril, para discutir teorias da conspiração.

Durante uma conversa entre Milena, Ana Paula Renault e Juliano Floss ressurgiu uma teoria bastante discutida nas redes sociais nos últimos anos: a história de Ratanabá, uma cidade perdida na Amazônia.

Milena mencionou o tema, mas Ana Paula foi rápida em desmentir a teoria. "Isso é mentira. Isso é fake news, gatinha. Você tá... tá chegando uns canais muito ruins pra você. Você já me falou duas fake news que um determinado grupo espalha", alertou Ana Paula, tentando esclarecer que a história não passa de uma invenção.

O que é Ratanabá?

A teoria sobre Ratanabá foi criada por Urandir Fernandes, o mesmo responsável pela famosa história do ET Bilu, que também foi desmascarada há anos. Segundo Urandir, arqueólogos teriam descoberto uma antiga civilização extremamente avançada em uma região entre os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, que teria sido sepultada sob a vegetação.

No entanto, não há qualquer comprovação científica sobre a existência de Ratanabá. A história ganhou popularidade a partir de vídeos e grupos de aplicativos de mensagens em 2022, mas foi amplificada quando a página Choquei, conhecida por divulgar conteúdo viral, publicou sobre o assunto. Posteriormente, as postagens foram removidas e a página fez um pedido de desculpas ao público.

A teoria menciona ainda a existência de três pirâmides cobertas pela vegetação, que teriam sido construídas por nefilins, seres gigantes que, segundo a narrativa, habitaram a Terra antes do Dilúvio bíblico. Uma das versões dessa história até afirma que a civilização teria existido há 450 milhões de anos, algo impossível, já que o Homo sapiens surgiu há apenas 350 mil anos, segundo a ciência.

A história de Ratanabá é promovida por uma plataforma chamada Dakila Pesquisas, fundada por Urandir. No entanto, a organização não tem vínculo com universidades ou institutos de pesquisa reconhecidos e, além da teoria de Ratanabá, também defende ideias como a teoria da Terra plana.