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Dia do Gaúcho: 30 frases sobre orgulho e tradição para compartilhar no Instagram ou Whatsapp

Confira 30 mensagens sobre orgulho, tradição e cultura gaúcha para compartilhar nas redes sociais neste dia 20 de setembro

Dia do Gaúcho: relembre o significado da data e confira 30 frases para celebrar o orgulho de ser gaúcho (Drs Producoes/Getty Images)

Dia do Gaúcho: relembre o significado da data e confira 30 frases para celebrar o orgulho de ser gaúcho (Drs Producoes/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 04h02.

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O Rio Grande do Sul celebra sua identidade cultural com uma data que reúne tradição e memórias compartilhadas entre gerações neste domingo, 20. O Dia do Gaúcho é uma oportunidade para homenagear os costumes do estado e expressar esse sentimento em mensagens nas redes sociais.

Seja em uma publicação no Instagram, nos stories ou em uma mensagem no WhatsApp, as frases ajudam a traduzir o carinho pela cultura gaúcha e pelas tradições que fazem parte da história do povo mais ao sul do Brasil.

Quando é o Dia do Gaúcho?

O Dia do Gaúcho é celebrado em 20 de setembro, data que faz referência ao início da Revolução Farroupilha, em 1835. A comemoração integra a Semana Farroupilha, período dedicado à cultura e às tradições do Rio Grande do Sul.

Em 2026, a data será celebrada no domingo. A programação tradicionalista inclui atividades culturais, encontros e eventos realizados por diferentes entidades e comunidades.

O que foi a Revolução Farroupilha?

A Revolução Farroupilha foi uma revolta iniciada em 1835 por setores da elite do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com o governo imperial, os impostos e a concorrência de produtos da região do Prata.

Em 1836, os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense. O conflito durou dez anos e terminou em 1845, com a Paz de Ponche Verde, que reintegrou a província ao Império brasileiro.

30 frases para o Dia do Gaúcho

Confira mensagens para compartilhar no WhatsApp, publicar no Instagram e homenagear a cultura gaúcha.

Frases de orgulho gaúcho

  1. "Ser gaúcho é carregar no coração o orgulho das próprias raízes."
  2. "Minha terra, minhas tradições, meu orgulho: Rio Grande do Sul."
  3. "O orgulho de ser gaúcho atravessa gerações e mantém viva a nossa história."
  4. "Gaúcho de coração, de alma e de tradição."
  5. "Que o amor pelo Rio Grande do Sul esteja sempre presente em nossas vidas."
  6. "Ser gaúcho é honrar o passado e construir o futuro com orgulho."
  7. "Minha identidade tem raízes fortes e sotaque do Sul."
  8. "Hoje é dia de celebrar a cultura, a história e o orgulho gaúcho."
  9. "O Rio Grande do Sul vive em cada tradição que preservamos."
  10. "Feliz Dia do Gaúcho para quem carrega essa cultura com carinho e orgulho."

Frases sobre tradição e cultura gaúcha

  1. "A tradição se mantém viva quando é compartilhada entre gerações."
  2. "Chimarrão na mão, coração cheio de orgulho e tradição."
  3. "Nossa cultura é feita de histórias, costumes e encontros."
  4. "Que a chama da tradição gaúcha continue iluminando nossos caminhos."
  5. "A pilcha, o chimarrão e a música carregam parte da nossa identidade."
  6. "Respeitar nossas raízes é uma forma de manter viva a nossa história."
  7. "A cultura gaúcha encontra sua força nas pessoas que a preservam."
  8. "Entre mates e histórias, celebramos o que nos conecta."
  9. "Tradição é memória que segue viva no presente."
  10. "Que o espírito da Semana Farroupilha inspire orgulho e respeito pela nossa cultura."

Frases curtas para Instagram e WhatsApp

  1. "Viva o Rio Grande do Sul!"
  2. "Orgulho de ser gaúcho."
  3. "Minha terra, minha tradição."
  4. "Gaúcho de coração."
  5. "Tradição que passa de geração em geração."
  6. "20 de setembro: dia de celebrar nossas raízes."
  7. "Rio Grande do Sul, meu orgulho."
  8. "Nossa cultura, nossa história."
  9. "Que viva a tradição gaúcha!"
  10. "Feliz Dia do Gaúcho! Que o orgulho pelas nossas raízes permaneça sempre vivo."
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