BBB 26: quem acertou o pódio? Veja o que cada finalista mudou — e o que manteve

Uma das tradições do BBB é a montagem do pódio ideal, em que cada participante revela com quem quer disputar a final. No BBB 26, os finalistas fizeram suas primeiras escolhas em 19 de janeiro e as revisaram em 6 de abril, às vésperas do fim do programa.

Relembre os dois momentos e veja se cada um chegou ao fim do programa ao lado de quem realmente queria.

Ana Paula Renault: cravou no segundo pódio

Primeiro pódio (janeiro): 2º Milena / 3º Samira

2º Milena / 3º Samira Segundo pódio (abril): 2º Milena / 3º Juliano Floss

A jornalista acertou no segundo pódio. Milena seguiu como sua escolha para o segundo lugar do início ao fim — e de fato está na final. Samira, que ocupava o terceiro lugar em janeiro, foi substituída por Juliano Floss no pódio revisado. Como Juliano também está na final, Ana Paula chegou à reta final com exatamente quem queria em abril.

Juliano Floss: uma reviravolta completa

Primeiro pódio (janeiro): 2º Babu Santana / 3º Paulo Augusto

2º Babu Santana / 3º Paulo Augusto Segundo pódio (abril): 2º Ana Paula Renault / 3º Milena

O influenciador errou o pódio de janeiro por completo — e não é difícil entender o motivo. Em janeiro, Juliano era aliado de Babu Santana, que não chegou à final. Paulo Augusto, sua outra escolha, foi o primeiro expulso do reality, no final de janeiro.

No segundo pódio, já inserido no grupo dos Eternos, Juliano apostou em Ana Paula e Milena — e acertou: as duas estão na final com ele.

Milena: parceria com Ana Paula

Primeiro pódio (janeiro): 2º Ana Paula Renault / 3º Breno

2º Ana Paula Renault / 3º Breno Segundo pódio (abril): 2º Samira / 3º Ana Paula Renault

A recreadora aparece como a finalista de leitura mais ambígua. Embora tenha acertado a presença de Ana Paula na decisão, reposicionou a jornalista do segundo para o terceiro lugar no pódio revisado, colocando Samira à frente. Naquele momento, a própria Milena dizia estar mais próxima de Samira no jogo.

Samira, no entanto, não chegou à final, o que significa que Milena não conseguiu o pódio que desejava em abril.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.