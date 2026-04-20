BBB 26: quem acertou o pódio? Veja o que cada finalista mudou — e o que manteve

BBB 26: Ana Paula não abriu mão de Milena, Juliano trocou tudo — veja as mudanças nos pódios na final (Reprodução/Globo)
Redação Exame
Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h50.
Uma das tradições do BBB é a montagem do pódio ideal, em que cada participante revela com quem quer disputar a final. No BBB 26, os finalistas fizeram suas primeiras escolhas em 19 de janeiro e as revisaram em 6 de abril, às vésperas do fim do programa.
Relembre os dois momentos e veja se cada um chegou ao fim do programa ao lado de quem realmente queria.BBB 26: nova enquete aponta Ana Paula campeã; veja como está a disputa pelo 2º lugar
A jornalista acertou no segundo pódio. Milena seguiu como sua escolha para o segundo lugar do início ao fim — e de fato está na final. Samira, que ocupava o terceiro lugar em janeiro, foi substituída por Juliano Floss no pódio revisado. Como Juliano também está na final, Ana Paula chegou à reta final com exatamente quem queria em abril.No balanço final do BBB 26, quais marcas saíram campeãs?
O influenciador errou o pódio de janeiro por completo — e não é difícil entender o motivo. Em janeiro, Juliano era aliado de Babu Santana, que não chegou à final. Paulo Augusto, sua outra escolha, foi o primeiro expulso do reality, no final de janeiro.
No segundo pódio, já inserido no grupo dos Eternos, Juliano apostou em Ana Paula e Milena — e acertou: as duas estão na final com ele.BBB 26: top 3 está definido — conheça os finalistas
A recreadora aparece como a finalista de leitura mais ambígua. Embora tenha acertado a presença de Ana Paula na decisão, reposicionou a jornalista do segundo para o terceiro lugar no pódio revisado, colocando Samira à frente. Naquele momento, a própria Milena dizia estar mais próxima de Samira no jogo.
Samira, no entanto, não chegou à final, o que significa que Milena não conseguiu o pódio que desejava em abril.Ana Paula Renault decide continuar no BBB 26 após ser comunicada de morte do pai
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
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