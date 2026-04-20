BBB 26: Tadeu quebra protocolo e conta a brothers sobre morte de Oscar Schmidt

Em um momento que fugiu completamente do protocolo, Tadeu Schmidt entrou na casa do Big Brother Brasil 26 neste domingo, 19, para se despedir dos finalistas e acabou compartilhando uma dor pessoal com Ana Paula Renault, que havia recebido mais cedo a notícia da morte do pai.

O apresentador foi direto ao abraçar a jornalista. "Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer", disse.

Em seguida, Tadeu revelou que também estava de luto. "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo. Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem".

Oscar Schmidt, morreu na última sexta-feira, 17, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa.

Tadeu encerrou com uma mensagem sobre o pai de Ana Paula e sobre a própria relação com o irmão. "Pelo que você conta da sua relação com o seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele."

Ana Paula decide ficar no BBB 26

A sister decidiu continuar no Big Brother Brasil 26 após ser comunicada da morte de seu pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos.

A informação foi confirmada pela família da participante na noite deste domingo, 19. Inicialmente, os parentes afirmaram que era o desejo de Gerardo não avisar a filha caso morresse.

Entretanto, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou no início do programa que Ana Paula foi informada e optou por continuar no reality.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.