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BBB 26: Leandro Boneco é o novo Anjo; veja como foi a prova

Neste sábado, 21, a prova testou a capacidade estratégica dos participantes

(Reprodução / TV Globo)

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Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 16h52.

A décima Prova do Anjo no Big Brother Brasil 2026 movimentou a dinâmica da casa ao testar os brothers e sisters em um momento decisivo do jogo. Neste sábado, 21, a prova testou a capacidade estratégica dos participantes.

Na dinâmica, os participantes tinham de construir uma torre de latinhas utilizando uma pinça. Venceu aquele que terminou de montar a torre no menor tempo — e sem usar as mãos.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

O brother Leandro Boneco venceu a Prova após ter o melhor tempo, com 15 minutos e 52 segundos.

Boneco também foi o único a concluir a prova.

Além da imunidade tradicional, o vencedor terá uma escolha estratégica. Ele poderá abrir mão do vídeo da família durante o Presente do Anjo para conceder uma segunda imunidade a outro participante.

Com o resultado, Boneco ganha o direito de imunizar um participante na formação do Paredão e também poderá indicar dois brothers para o Castigo do Monstro.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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