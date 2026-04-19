Morre pai de Ana Paula Renault a dois dias da final do BBB 26

Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, morreu neste domingo, 19, a dois dias da final do BBB 26.

A morte do pai da participante foi confirmada nesta noite pela equipe e pela família dela. Ana Paula é a favorita ao prêmio, e, a pedido do próprio Gerardo, ela não será informada de sua partida.

“Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunicá-la. Ana Paula permanecerá no programa. Sua volta nunca significou apenas dinheiro. Representa um sonho cultivado ao longo de 10 anos, uma oportunidade única de revisitar sua história, de se reencontrar com partes importantes de si mesma e de viver um caminho que também era desejado por seu pai”, disse a nota publicada no X.

*Em atualização.