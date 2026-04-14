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BBB 26: confira quem venceu a Prova do Líder e garantiu vaga no top 4

Última liderança aconteceu nesta terça-feira, 14, após a definição do 16º Paredão

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite desta terça-feira, 14, após a eliminação (Montagem/Exame)

BBB 26: Prova do Líder aconteceu na noite desta terça-feira, 14, após a eliminação (Montagem/Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23h36.

Leandro Boneco venceu a Prova do Líder do BBB 26, realizada nesta terça-feira, 14. Com o resultado, o participante garantiu imunidade no próximo Paredão e assume a liderança pela primeira vez na temporada.

A definição do novo líder aconteceu depois do resultado da eliminação do 16º Paredão, que tirou Gabriela da disputa.

Como foi a prova

A disputa exigiu atenção e rapidez. Os participantes precisavam encontrar três letras para completar uma frase e, em seguida, despachar três caixas de produtos na esteira de um avião.

Cada jogador tinha seis caixas fechadas e, ao escolher uma delas, poderia encontrar uma letra. Ao acertar, precisava atravessar um percurso dentro de um tempo determinado para despachar a caixa.

Vencia quem completasse a tarefa primeiro. Leandro Boneco foi o mais rápido e garantiu a liderança.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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