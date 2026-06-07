Não vai à Paulista? Veja onde assistir à Parada LGBT+ de SP ao vivo

Quem não puder acompanhar presencialmente a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo terá uma alternativa para não perder nenhum momento do evento. Neste domingo, 7, a celebração será transmitida ao vivo diretamente do Teatro YouTube, na Avenida Paulista.

A cobertura oficial ficará a cargo da DiaTV, em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP). A transmissão especial promete levar ao público entrevistas, debates, apresentações e entradas ao vivo diretamente da avenida, onde milhões de pessoas são esperadas para a manifestação.

A programação contará com cerca de seis horas ininterruptas de transmissão ao vivo.

Celebração dos 30 anos

A edição de 2026 marca os 30 anos da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, considerada a maior do mundo. O tema escolhido para este ano é “30 anos Parada SP: A rua convoca, a urna confirma”, reforçando a conexão entre mobilização social, cidadania e participação política.

Ao longo da transmissão, convidados como Liniker, Gil do Vigor, Johnny Hooker, Milton Cunha, Carol Biazin, Samira Close, Cássio Scapin, Jaloo, Dudu Bertholini, Gabriela Loran, Ellen Oléria, Salete Campari, Bruna Unzueta, Amanda Paschoal, Renan Quinalha e Jupitter Pimentel vão discutir a trajetória do movimento LGBTQIAPN+, além dos desafios e conquistas acumulados ao longo das últimas três décadas.

Equipes espalhadas pela Paulista

Além da estrutura montada no Teatro YouTube, equipes de reportagem estarão distribuídas em diferentes pontos da Avenida Paulista para mostrar a movimentação dos trios elétricos, apresentações artísticas e a participação do público.

A programação musical da Parada contará com nomes como Gloria Groove, Pabllo Vittar, Urias, Melody e Thiago Pantaleão, entre outras atrações confirmadas pela organização do evento.

Transmissão da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo 2026