Clint Eastwood se aposenta do cinema aos 96 anos

Clint Eastwood encerrou discretamente uma das carreiras mais longevas de Hollywood. Aos 96 anos, o cineasta e ator está oficialmente aposentado do cinema, segundo revelou seu filho, Kyle Eastwood, em entrevista à Franceinfo.

A informação, que só veio a público agora, indica que Eastwood já havia deixado a atividade há algum tempo. A revelação pegou a todos de surpresa, porque havia expectativas de que o diretor estivesse desenvolvendo um novo projeto após o lançamento de Jurado Nº 2.

"Tenho muitas ótimas lembranças de trabalhar com ele. Ele está aposentado agora. Tive a sorte de poder trabalhar com ele em tantos filmes. Foi uma experiência maravilhosa para mim", declarou Kyle

Fim de uma trajetória histórica

Com uma carreira que atravessou mais de sete décadas, Clint Eastwood tornou-se um dos nomes mais emblemáticos da história do cinema, tanto diante das câmeras quanto atrás delas.

Como ator, alcançou projeção internacional em clássicos do faroeste como Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. Ao longo da carreira, também estrelou produções como Perseguidor Implacável, Alcatraz: Fuga Impossível, As Pontes de Madison, Gran Torino, Menina de Ouro e A Mula.

Legado como diretor

Nos bastidores, Eastwood consolidou títulos como Os Imperdoáveis, Menina de Ouro, Cartas de Iwo Jima, Sully, Sniper Americano e Richard Jewell.

Recebeu diversas indicações ao Oscar e conquistou quatro estatuetas:

Os Imperdoáveis (1992): venceu como "Melhor Diretor" e "Melhor Filme"

Menina de Ouro (2004): venceu como "Melhor Diretor" e "Melhor Filme"

Despedida sem anúncio oficial

O último trabalho de Eastwood foi Jurado Nº 2. Segundo informações publicadas anteriormente pelo The Hollywood Reporter, o diretor ainda buscava um projeto que pudesse servir como despedida definitiva da carreira.

A confirmação da aposentadoria, porém, indica que o cineasta encerrou sua jornada sem um anúncio formal.