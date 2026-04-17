De 'chaianês' a passinho de dança: a temporada de Tadeu Schmidt no BBB 26

O Big Brother Brasil 26 está na reta final, mas já se consolida com uma temporada marcada não apenas pelas disputas entre os participantes, mas também pela performance de Tadeu Schmidt como apresentador.

Mais do que condutor do programa, Schmidt se tornou um personagem ativo nas repercussões - e memes - semanais do reality.

Confira alguns dos momentos:

Chaianês fluente

Uma das primeiras viralizações envolveu Chaiany, a participante goiana conhecida por misturar o português com o espanhol - mistura que ficou apelidada de "chaianês" pelos fãs do programa.

Ao comandar a 5ª Prova do Anjo, Schmidt entrou no espírito e soltou: "Mucho bien, me gusta mucho hablar así com usted, este 'portunhol'."

O gesto se repetiu na noite de eliminação da sister: ao recebê-la no palco, o apresentador a saudou com um "Chai, buenas noches, corazón!" - e ela respondeu à altura: "Gratidón. Eres lindo, alto!"

o Tadeu falando em espanhol com a Chaiany 🗣️ #BBB26 pic.twitter.com/F6nnJpHIhe — SB (@SeriesBrasil) February 14, 2026

A panquequinha que tomou o programa

Quando Gabriela preparou uma panqueca de banana e ofereceu a outro brother com uma voz infantilizada, a internet não perdoou. Tadeu também não deixou o meme passar em branco.

Ao vivo, após a sister entregar o Castigo do Monstro para Alberto Cowboy, o apresentador comentou: "Essa panquequinha, hein! Panquequinha virou Anjo e tomou uma decisão que ninguém esperava."

Tadeu chamando a Gabriela de panquequinha e dizendo que ela tomou uma decisão que ninguém esperava 🗣️ #BBB26 pic.twitter.com/A3XU6cbw2E — CHOQUEI (@choquei) February 15, 2026

O "safado"

Em um episódio inusitado, Schmidt convocou os participantes para uma votação surpresa. Juliano Floss, na pressa, entrou sem camiseta no Confessionário.

"Vamos votar sem camisa mesmo", disse o apresentador. O dançarino então rebateu: "Seu safado!".

Schmidt esperou o momento certo para o troco. Na formação de Paredão seguinte, após a justificativa do influenciador, o apresentador encerrou com um seco: "Obrigado, safado!"

O Juliano chamando o Tadeu de Safado 😂😂😂 pic.twitter.com/zpG411a8hO — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) March 28, 2026

Marcha à ré no ao vivo

O carnaval de 2026 deixou sua marca no BBB. Convocado por Rafael Portugal, Tadeu Schmidt "engatou na marcha à ré" - passinho da Sequência Feiticeira, de Pedro Sampaio, um dos hits da folia - ao vivo, na frente de milhões de telespectadores.

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Emoção nas arquibancadas e no palco

Na 10ª Prova do Anjo, o apresentador acompanhou em tempo real cada peça colocada por Solange Couto na montagem de sua pirâmide — dividindo com o público a tensão crescente a cada movimento. Quando a sister derrubou metade do progresso ao posicionar o último cilindro, Tadeu não conteve a reação e disparou um sonoro "não, não, não" ao vivo. O momento viralizou nas redes pela entrega genuína do apresentador.

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E quando Samira, a 13ª eliminada da edição, soube que tomaria café com Ana Maria Braga, a alegria foi compartilhada: o apresentador abraçou a gaúcha e pulou de felicidade ao lado dela no palco.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.