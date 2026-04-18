Elas sobreviveram ao primeiro Paredão do BBB 26 — o último será diferente?

Quase três meses separam o primeiro e o último Paredão do Big Brother Brasil 26 - mas duas participantes estiveram em ambos: Ana Paula Renault e Milena.

O primeiro Paredão da temporada

Na noite de 20 de janeiro, as duas estrearam na berlinda ao lado de Aline Campos, a primeira eliminada da temporada, com 61,64% dos votos. Ana Paula havia sido indicada por Aline Campos como contragolpe após o médico Marcelo, que atendeu ao Big Fone e ficou imune, escolher a atriz para o Paredão.

Milena, por sua vez, recebeu o voto do primeiro Líder da edição, Alberto Cowboy, e não teve direito à Prova Bate-Volta. As duas escaparam - e seguiram no jogo.

O último Paredão do reality

Agora, a menos de uma semana da final do BBB 26, Ana Paula e Milena voltam a dividir a berlinda. Desta vez, o último Paredão da temporada, formado após Juliano Floss garantir sua vaga na final ao vencer a Prova do Finalista e encaminhar automaticamente os três restantes à berlinda. Leandro Boneco completa o trio.

Elas se livraram do primeiro. A pergunta que o público responde neste domingo, 19, é se conseguirão se salvar do último.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.