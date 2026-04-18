Relembre as brigas mais marcantes do BBB 26

Nos últimos dias do Big Brother Brasil 26 é importante lembrar de um elemento presente ao longo de toda a temporada: as brigas. Em um elenco diverso e participativo, os embates não apenas movimentaram o jogo, como também foram decisivos para moldar alianças, provocar rupturas e consolidar protagonismos.

Abaixo, os principais conflitos que marcaram a edição:

Ana Paula x Brigido

Um dos primeiros conflitos aconteceu ainda nas primeiras semanas, logo após a eliminação de Aline Campos, entre Ana Paula e Brigido. Nas primeiras trocas de farpas, o brother partiu para o ataque e chamou a adversária de "tóxica" e "manipuladora".

A jornalista reagiu em tom de ameaça, aumentando a tensão na casa: "Você não me conhece, mas eu vou fazer você me conhecer". Na sequência, reforçou que mostraria seu "pior lado" para ele.

ELA FALA MESMO! Ana Paula para Brigido: "Você não me conhece, mas vou fazer você conhecer meu pior lado." #BBB26 pic.twitter.com/FGpfTMjKko — SB (@SeriesBrasil) January 21, 2026

Brigido não recuou: "Me mostra. Tô curioso para conhecer essa famosa Ana Paula".

A partir daí, a rivalidade se consolidou com acusações recorrentes e críticas mútuas ao jogo, atravessando semanas e se estendendo também às dinâmicas ao vivo.

Chaiany x Sarah Andrade

O confronto surgiu no primeiro Sincerão da temporada, a primeira grande dinâmica de exposição direta. Os brothers tinham que montar o seu pódio e escolher alguém que não merecia ganhar o reality show. Chaiany escolheu Sarah para não conquistar o BBB.

Ao justificar sua escolha, a sister afirmou: "Galinha que acompanha pato morre afogada".

A fala repercutiu imediatamente (dentro e fora da casa) e, após a dinâmica, Sarah foi tirar satisfação: "Eu estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir".

Ana Paula x Sol Vega

Na mesma dinâmica do pódio, Sol Vega afirmou que Ana Paula Renault não deveria vencer o reality e justificou sua posição dizendo que não havia sido bem recebida pela jornalista. Segundo ela, a sister também a subestimava dentro da competição.

Ana Paula respondeu às críticas em tom direto: "É mais uma que ficou triste comigo porque eu não quis amizade. Isso é frustração".

A fala provocou reação imediata de Sol, que interrompeu a rival e deu início a uma discussão acalorada. "Pelo amor de Deus, olha você, Ana Paula. Se toca!", disparou. Em seguida, complementou: "Você subestima todo mundo aqui, se toca! Olha para você, minha filha. E ainda fala para a outra para não gritar, sendo que você grita em todos os realities. Você acha que é a maior de todo mundo. Seja humilde".

#SINCERÃO 💥 #BBB26 Sol colocou Aline e Solange em seu pódio, e não quer que Ana Paula ganhe de jeito nenhum! #RedeBBB pic.twitter.com/Jjg7Ma4UUd — Big Brother Brasil (@bbb) January 20, 2026

Milena causa treta generalizada

Na segunda semana de fevereiro, Milena decidiu acordar os brothers batendo de porta em porta — e o clima esquentou. Sol Vega se irritou com a atitude e desceu as escadas aos gritos: "O que é isso, Milena?", dando início a uma discussão generalizada.

Enquanto alguns tentavam acalmar a situação, Ana Paula Renault e Babu Santana saíram em defesa de Milena. A jornalista criticou o comportamento de Sol, que rebateu: "Se toca, se olha!"

À medida que os ânimos foram se elevando, outros nomes da casa se envolveram na discussão. Brigas verbais se espalharam pela cozinha, com provocações entre Jonas Sulzbach, Babu Santana e Juliano Floss.

O tom foi subindo até que quase todos os moradores da casa estavam trocando farpas e defendendo seus pontos de vista de forma acalorada.

No final da briga, Sol Vega começou a discutir com Ana Paula e Babu Santana. Após a mineira alegar que não estava escutando as palavras da ex-BBB 4, Sol levantou e, gritando, apertou o braço e pisou no pé de Ana Paula.

No início da tarde, a produção chamou a veterana no confessionário e a expulsou do programa.

Matheus x Ana Paula

O embate aconteceu durante uma discussão envolvendo o grupo, quando Matheus afirmou que Ana Paula seria "patroa" de Milena. A fala gerou desconforto imediato.

A reação da sister veio não só contra ele, mas contra os aliados que se omitiram: "Não teve ninguém para defender a Tia Milena. Aí vocês fingem que a gente não existe, mas na hora de votar querem contar com a gente?"

Mais tarde, ela reforçou o rompimento: "Eu não consigo conviver com pessoas que agem dessa forma".

eu acho que a edição PRECISA deixar claro em qual contexto o matheus chamou a ana paula de patroa! como essa fala foi problemática! como a milena foi atingida! ele não pode mentir sobre uma situação no ao vivo e ficar por isso mesmo... é um absurdo! #BBB26 pic.twitter.com/iKB3hUtVyR — j̶ ̶u̶ ̶l̶ ̶i̶ ̶a̶ = (@jotauelleia) January 26, 2026

Marcelo x Gabriela 'mosca morta'

A discussão aconteceu após o show de Thiaguinho. Gabriela foi tirar satisfações com Marcelo, questionando por quê havia pegado sua toalha. O brother reagiu aos gritos e passou a chamá-la de "chata".

Marcelo também disparou: "Mas você é chata! Mosca morta!".

Gabriela e Marcelo estão BRIGANDO no #BBB26. A sister foi questionar porque o rapaz pegou sua toalha. Marcelo: "Você é chata pra caralho, mosca morta!" pic.twitter.com/qFdOZOZrkz — UpdateCharts (@updatecharts) February 7, 2026

Chapéu amassado (Ana Paula x Alberto Cowboy)

O embate aconteceu durante uma discussão na área externa, após a formação de paredão, quando Cowboy provocou Ana Paula alegando que ela só era "humana" ao falar do pai.

A reação foi imediata: "Fala do meu pai de novo, seu desgraçado. Você não sabe o que eu tô passando aqui!"

Contida pelos colegas para evitar uma agressão física, a sister acabou amassando o chapéu do rival - gesto que marcou o episódio como um dos mais tensos da edição.

Ana Paula amassa chapéu de Alberto Cowboy após discussão com brother: Ana Paula: “Fala do meu pai de novo!”#BBB26

pic.twitter.com/a98bRXL4Dm — Tracklist (@tracklist) February 23, 2026

Babu x Juliano x Jonas

A discussão começou após um Sincerão, quando Jonas foi tirar satisfação com Babu. O confronto rapidamente escalou quando Juliano se envolveu.

"Eu estou falando com o Babu. Criança! Vai dormir", berrou Sulzbach.

"Você treinou o corpo inteiro, mas esqueceu de malhar o cérebro", disparou Juliano.

Babu, então, entrou no meio dos dois e avisou para Jonas parar. "Você está nervoso, irmão? Você está nervoso por quê? Vai tomar no seu c*, playboy", disparou.

O veterano rebateu dizendo: "Eu estou. Olha o papai defendendo o filhinho. O papai está defendendo o filhinho?"

"Estou! Playboy!", respondeu Santana. "Playboy? Vai defender seu filho aí. Playboy é o c*ralho. Você é um pau no c* do c*ralho", gritou Jonas.

"Infantil! Criança! Você é um criança de 40 anos", disse Floss.

O embate ficou mais acalorado e os outros participantes tiveram de intervir.

Após o #sincerão BABU discute com o Jonas 22, chama ele de playboy e manda ele tomar naquele lugar. O BABU representou !!!! #BBB26 pic.twitter.com/yaQmCP8Mde — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) February 3, 2026

Leandro x Edilson

O episódio aconteceu no Sincerão, quando Leandro expôs Edilson como jogador incoerente.

A resposta do ex-jogador foi: "Um cara desses, analfabeto, vai ganhar o BBB?"

🚨VEJA: O momento em que Edílson Capetinha disse que Leandro não vai ganhar o BBB e o chamou de analfabeto. #BBB26 #sincerão pic.twitter.com/8iGGodfz7P — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) February 3, 2026

A fala gerou desconforto e reação imediata. Leandro respondeu: "Você não sabe a besteira que fala para o Brasil". O conflito se estendeu pela casa e teve forte repercussão também fora do reality.

Os dois também tiveram outro embate menos de duas semanas depois, mas esse resultou na expulsão de Edilson do programa.

O desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto o brother descansava. A discussão escalou rapidamente, com troca de ofensas e, em seguida, agressão física. Capetinha empurrou o rosto do rival duas vezes e ainda fez ameaças fora do jogo: "Se eu pegar você lá fora, você está f*".

Leandro, que manteve as mãos atrás das costas durante todo o episódio, foi separado por Babu, e depois declarou: "Esse cara me agrediu duas vezes. Eu não vou agredir ele não, eu tenho família para cuidar". A produção anunciou a expulsão de Capetinha em seguida.

VAR: Confira o momento em que Edilson Capetinha empurra o rosto de Leandro Boneco e é expulso do #BBB26.pic.twitter.com/Etht9JiZmn — Bunklr (@forumbunklr) February 14, 2026

Ana Paula x Babu

Logo depois da dinâmica do Sincerão Linha Direta, Ana Paula foi tentar entender o motivo de Babu ter se afastado dela e apontou que outros jogadores fizeram o mesmo. O ator, então, revelou que não gosta do jogo da sister.

"Meu cachê é muito caro para os seus roteiros. Você cansou de atacar ele [Jonas]. Está começando a preparar a cama para me atacar", disse Babu.

Daí as acusações não pararam mais: a jornalista afirmou que o ator traiu Juliano, e ele disse que ela expulsou Chaiany do quarto. Ana Paula, então, retomou o assunto de uma disputa pelo anjo: "Como que um homem da sua idade, do seu tamanho, fala que fez uni-duni-tê. [...] É feio, é pequeno, mínimo. Um jogo sujo". Na dinâmica, Babu escolheu eliminar a veterana da rodada.

A discussão seguiu para uma troca de ofensas entre os brothers. O embate consolidou o rompimento definitivo entre os dois.

Ana Paula: "Uni duni tê!"

Babu: "A escolhida foi você!"

Ana Paula: "Ah, é? Pra quê você me escolheu?"

Babu: "PRA IR PRA PUTA QUE PARIU!"

Ana Paula: "Gente..."

Babu: "PODE?"

Ana Paula: "Mas pariu onde? Tão usando no literal agora." CINEMA #BBB26pic.twitter.com/dHCyR1Kxd0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2026

Juliano x Samira

A menos de um mês da grande final do BBB 26, Juliano e Samira protagonizaram embates diretos. Em um deles, a sister acusou o brother de não lavar a louça — os dois estavam sozinhos no VIP após Ana Paula e Milena serem escolhidas por Solange Couto para o castigo do monstro e, consequentemente, irem para a Xepa.

"A panela que ele ficou de lavar está lá [na pia], a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também, bafo de cão", reclamou Samira para Ana Paula.

A jornalista concordou que quem cozinha não lava a louça. O brother, então, afirmou que não fez de propósito.

"É só se ligar! Não é ser chata. Se não, vem barata. Fica tudo sujo. A panela de brigadeiro de ontem você falou que ia lavar. As coisas sujas. Se não, fica chato, eu cozinho, eu lavo", continuou Samira. Em seguida, a sister começou a lavar a louça, e Juliano disparou: "Acho que você tá criando uma tempestade em copo d'água. Não precisa brigar. Você está sendo grossa".

Depois, Juliano soltou a frase que revoltou Samira de vez e levou a briga para os gritos: "Ganhou o apartamento e vai começar a gritar".

Samira sobre Juliano Floss: “A panela que ele ficou de lavar tá lá, a louça toda suja da comida que eu fiz ontem, ele falou que ia lavar, copo de mate ali. Vai escovar esse dente também , bafo de cão” pic.twitter.com/7bOlrZ9uiy — Como Tanka o Bostil??? (@OFCBostil) March 28, 2026

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.