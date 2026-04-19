BBB 26: top 3 está definido — conheça os finalistas

O Big Brother Brasil 26 tem seus três finalistas. Após a eliminação de Leandro Boneco, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio milionário — o resultado será revelado na terça-feira, 21, ao vivo.

Relembre a trajetória de cada um.

Juliano Floss: o primeiro finalista

Juliano Floss entrou no BBB 26 como camarote (Reprodução/Globo)

Juliano Floss foi o primeiro a garantir vaga na grande final, ao vencer a Prova do Finalista — que durou mais de 18 horas. O dançarino e influenciador de 21 anos, natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, chegou ao BBB 26 como Camarote e construiu uma trajetória marcada por alianças estratégicas e uma postura de jogo leal.

No início, construiu uma parceria com Babu Santana, marcada por ser uma relação quase de pai e filho: os dois passavam horas conversando durante a madrugada e se apoiavam nos momentos de tensão. O afastamento veio quando Babu decidiu se distanciar do "grupão" — que reunia Juliano, Ana Paula, Milena, Chaiany, Leandro Boneco, Samira e Solange Couto — por desavenças especialmente com a jornalista.

Com Leandro Boneco, manteve uma relação de carinho e respeito, mas sem aliança formal. Os dois também ficaram marcados pelas coreografias nas festas.

Ao longo do jogo, Juliano se consolidou no grupo dos Eternos, ao lado de Ana Paula, Milena e Samira. Foi líder duas vezes, enfrentou quatro paredões e um castigo do monstro.

Ana Paula Renault: de volta ao BBB após uma década

Ana Paula Renault integrou o grupo veteranos do BBB 26 (Divulgação)

Ana Paula Renault voltou ao Big Brother Brasil exatos dez anos depois de ser expulsa do BBB 16, após dar dois tapas em Renan Oliveira durante uma festa. Desta vez, a jornalista mineira de 44 anos chegou como Veterana e construiu a trajetória mais dominante da temporada.

Seu jogo se baseou em três pilares: formação de alianças, confronto direto e postura assertiva. Entrou já como alvo de Aline Campos, com quem tinha uma desavença de dez anos, e não recuou.

Ao longo da temporada, enfrentou adversários como Alberto Cowboy — sua maior rivalidade na casa, marcada por acusações mútuas e embates —, Jonas Sulzbach e Sol Vega, que terminou expulsa após agarrar o braço e pisar no pé da sister.

Ana Paula também ouviu comentários sobre a família — Solange Couto chegou a afirmar que ela teria sido "espraguejada" pela mãe. Teve embates com Babu Santana, que a tirou de uma Prova do Anjo no "uni-duni-tê".

Foi barrada da Festa do Líder cinco vezes — e em apenas uma delas cumpriu o desafio, voltando à celebração de "Humberto" ao som de "Erva Venenosa" e carimbando uma das cenas mais marcantes do reality. Nas outras, rasurou as tarefas e foi dormir, tratando a situação com deboche.

Também dividiu com Milena um dos Monstros mais pesados da temporada: as duas precisavam se revezar numa plataforma para manter os refletores acesos o tempo todo, sem poder beber água. O castigo foi suspenso após críticas nas redes sociais e retomado no dia seguinte.

Ganhou duas lideranças, foi ao paredão seis vezes e enfrentou três castigos do Monstro.

Milena: a pipoca 'premium'

Milena passou pela Casa de Vidro e entrou como pipoca no BBB 26 (Reprodução/Globo)

Milena entrou no BBB 26 pela Casa de Vidro da região Sudeste e, em poucos dias, já chamou atenção. Logo na primeira Prova do Líder, se envolveu em uma discussão com Sol Vega por causa de um emoji de "planta" no Queridômetro. Depois, flagrou Jordana falando sobre ela e partiu para a discussão.

A mineira de 26 anos, babá e recreadora de festas, construiu uma aliança sólida com Ana Paula Renault — especialmente após o primeiro Sincerão da temporada — e se tornou uma das protagonistas da edição. Seus embates eram frequentes, principalmente com o grupo das Formigas, mas sempre conduzidos com deboche e sem fugir do confronto.

Milena também foi responsável por alguns dos momentos mais icônicos da temporada: acordou a casa toda para um "café da manhã" que terminou em treta generalizada e na expulsão de Sol Vega; cantou "Rebelde", do RBD, em uma volta triunfal após o Barrado do Baile; e virou meme recorrente nas redes sociais por suas reações espontâneas.

Foi ao paredão quatro vezes e venceu duas Provas do Anjo.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.