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Taylor Swift e Travis Kelce escolhem local inusitado para casamento, diz site

A escolha chamou a atenção dos fãs por fugir dos cenários mais convencionais para cerimônias de casamento

Casamento: Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar no dia 3 de julho (Instagram/Reprodução)

Casamento: Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar no dia 3 de julho (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de junho de 2026 às 14h43.

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, um dos eventos mais aguardados do mundo das celebridades, já teria data e local definidos. Segundo informações publicadas pelo tabloide Page Six, o casal pretende oficializar a união em 3 de julho no tradicional Madison Square Garden, em Nova York.

A escolha chamou a atenção dos fãs por fugir dos cenários mais convencionais para cerimônias de casamento. Conhecida por sediar partidas do New York Knicks e do New York Rangers, além de grandes shows internacionais — incluindo apresentações da própria Swift —, a arena raramente é associada a celebrações desse tipo.

De acordo com o Page Six, a decisão teria sido motivada principalmente por questões de privacidade e segurança.

Uma fonte ouvida pela publicação afirmou que “todos foram orientados a manter segredo” sobre os preparativos. Entre as medidas planejadas estariam o transporte dos convidados em ônibus com vidros escurecidos e o uso de diferentes acessos ao local para evitar exposição pública.

Apesar dos rumores e das informações divulgadas pela imprensa americana, nem Swift nem Kelce confirmaram oficialmente os detalhes sobre o casamento.

Cerimônia deve reunir mais de mil pessoas

A expectativa é de que a cerimônia reúna entre 1,1 mil e 1,2 mil convidados, segundo informações divulgadas pelo TMZ. De acordo com fontes ouvidas pela revista People em setembro de 2025, os dois querem evitar transformar o evento em um espetáculo midiático.

Outro detalhe já comentado publicamente envolve a trilha da cerimônia. Em participação no podcast New Heights, Travis Kelce afirmou que ele e Taylor são mais do tipo que prefere música ao vivo em vez de DJ.

Quem pode estar entre os convidados?

A lista de convidados segue sob sigilo, mas algumas informações já vieram à tona. Segundo uma fonte próxima à cantora divulgada pela People, Zoë Kravitz está entre as convidadas para o casamento.

Outro nome cercado de expectativa é o de Ed Sheeran. Em setembro de 2025, o cantor disse que ainda não havia recebido o convite do casal. Mais tarde, porém, Taylor insinuou que o amigo poderia se apresentar em algum momento da comemoração, o que alimentou rumores sobre uma participação musical na festa.

Entre os nomes apontados como possíveis convidados também estariam o cantor Benson Boone e a modelo Karlie Kloss.

E o vestido?

De acordo com o The Knot, a opção mais provável seja que um modelo exclusivo da Ralph Lauren. Afinal, foi dessa marca o vestido usado por Taylor em seu pedido de casamento. A marca já criou vestidos para outras noivas celebridades como Lily Collins, Priyanka Chopra e Selena Gomez.

Outra opção forte seria um modelo assinado por Vivienne Westwood. A grife já vestiu noivas famosas como Miley Cyrus e a fictícia Carrie Bradshaw e forneceu figurinos para a The Eras Tour, última turnê de Taylor Swift. Oscar de la Renta seria a terceira aposta do The Knot, já que a cantora costuma usar looks do estilista de luxo em tapetes vermelhos e vestiu um modelo da marca para o casamento de Selena Gomez.

*Colaborou Maria Eduarda Lameza

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