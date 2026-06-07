VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Itália hoje

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 7, para enfrentar a Itália pela quarta e última rodada da etapa de Brasília da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O Brasil chega embalado após vencer a Bulgária por 3 sets a 0 diante de cerca de nove mil torcedores.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães segue invicta na competição e terá pela frente um dos principais desafios da temporada diante da atual campeã olímpica.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e Itália se enfrentam às 14h30 (horário de Brasília) deste domingo, 7.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pela ge TV.

Como chega o Brasil para enfrentar a Itália

A seleção brasileira encerra a primeira semana da VNL com campanha de três vitórias em três jogos. Após superar Holanda e República Dominicana, o time derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 no sábado.

Após a partida, o técnico José Roberto Guimarães destacou a evolução da equipe ao longo do confronto e projetou o duelo contra as italianas.

"Agora estamos voltados para o jogo contra a Itália, um time aplicado taticamente. O nosso saque precisa continuar pressionando e agredindo cada vez mais, e é isso que buscaremos colocar em prática contra as italianas", afirmou.

A ponteira Júlia Bergmann também ressaltou o crescimento da seleção na competição.

"Foi uma vitória importante, e estamos crescendo a cada jogo. A Itália será um jogo difícil, mas teremos a torcida a nosso favor", disse.

Escalação do Brasil contra a Itália

José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras inscritas para a partida:

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Kisy e Tainara

Kisy e Tainara Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria

Ana Cristina, Helena e Rosamaria Ponteira: Júlia Bergmann

Júlia Bergmann Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Marcelle e Nyeme

Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h

Brasil x República Dominicana — 4 de junho, às 20h

Brasil 3 x 0 Bulgária — 6 de junho, às 11h

Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França

18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica

20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China

21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão

10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia

11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia

12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)