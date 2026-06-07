Esporte

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Itália hoje

Invicta na etapa de Brasília, seleção brasileira encerra a primeira semana da Liga das Nações diante da campeã olímpica Itália

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 0 antes do duelo com a Itália (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 0 antes do duelo com a Itália (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de junho de 2026 às 10h53.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 7, para enfrentar a Itália pela quarta e última rodada da etapa de Brasília da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.

O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O Brasil chega embalado após vencer a Bulgária por 3 sets a 0 diante de cerca de nove mil torcedores.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães segue invicta na competição e terá pela frente um dos principais desafios da temporada diante da atual campeã olímpica.

Que horas é o jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

Brasil e Itália se enfrentam às 14h30 (horário de Brasília) deste domingo, 7.

Onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv 2 e pela ge TV.

Como chega o Brasil para enfrentar a Itália

A seleção brasileira encerra a primeira semana da VNL com campanha de três vitórias em três jogos. Após superar Holanda e República Dominicana, o time derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 no sábado.

Após a partida, o técnico José Roberto Guimarães destacou a evolução da equipe ao longo do confronto e projetou o duelo contra as italianas.

"Agora estamos voltados para o jogo contra a Itália, um time aplicado taticamente. O nosso saque precisa continuar pressionando e agredindo cada vez mais, e é isso que buscaremos colocar em prática contra as italianas", afirmou.

A ponteira Júlia Bergmann também ressaltou o crescimento da seleção na competição.

"Foi uma vitória importante, e estamos crescendo a cada jogo. A Itália será um jogo difícil, mas teremos a torcida a nosso favor", disse.

Escalação do Brasil contra a Itália

José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras inscritas para a partida:

  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy e Tainara
  • Ponteiras/Opostas: Ana Cristina, Helena e Rosamaria
  • Ponteira: Júlia Bergmann
  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Marcelle e Nyeme
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Calendário do Brasil na VNL feminina 2026

Semana 1 — Brasília (Brasil)

  • Brasil 3 x 1 Holanda — 3 de junho, às 20h
  • Brasil x República Dominicana — 4 de junho, às 20h
  • Brasil 3 x 0 Bulgária — 6 de junho, às 11h
  • Brasil x Itália — 7 de junho, às 14h30

Semana 2 — Ancara (Turquia)

  • 17/6 (quarta-feira) — 10h — Brasil x França
  • 18/6 (quinta-feira) — 10h — Brasil x Bélgica
  • 20/6 (sábado) — 10h — Brasil x China
  • 21/6 (domingo) — 10h — Brasil x Alemanha

Semana 3 — Osaka (Japão)

  • 8/7 (quarta-feira) — 7h20 — Brasil x Japão
  • 10/7 (sexta-feira) — 7h20 — Brasil x Polônia
  • 11/7 (sábado) — 3h30 — Brasil x Tailândia
  • 12/7 (domingo) — 0h — Brasil x Estados Unidos

Fase final — Macau (China)

  • Quartas de final — 22 e 23/7
  • Semifinais — 25/7
  • Final e disputa de 3º lugar — 26/7
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