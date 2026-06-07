VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Itália hoje

Seleção feminina de vôlei: Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 0 antes do duelo com a Itália (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)
Repórter
Publicado em 7 de junho de 2026 às 10h53.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta à quadra neste domingo, 7, para enfrentar a Itália pela quarta e última rodada da etapa de Brasília da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026.
O confronto será disputado no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O Brasil chega embalado após vencer a Bulgária por 3 sets a 0 diante de cerca de nove mil torcedores.
A equipe comandada por José Roberto Guimarães segue invicta na competição e terá pela frente um dos principais desafios da temporada diante da atual campeã olímpica.
Brasil e Itália se enfrentam às 14h30 (horário de Brasília) deste domingo, 7.
A seleção brasileira encerra a primeira semana da VNL com campanha de três vitórias em três jogos. Após superar Holanda e República Dominicana, o time derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 no sábado.
Após a partida, o técnico José Roberto Guimarães destacou a evolução da equipe ao longo do confronto e projetou o duelo contra as italianas.
"Agora estamos voltados para o jogo contra a Itália, um time aplicado taticamente. O nosso saque precisa continuar pressionando e agredindo cada vez mais, e é isso que buscaremos colocar em prática contra as italianas", afirmou.
A ponteira Júlia Bergmann também ressaltou o crescimento da seleção na competição.
"Foi uma vitória importante, e estamos crescendo a cada jogo. A Itália será um jogo difícil, mas teremos a torcida a nosso favor", disse.
José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras inscritas para a partida: