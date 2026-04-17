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Jordana 'gag' é eleito o melhor meme do BBB 26; confira o top 10

O público votou e escolheu os momentos mais engraçados desta temporada

BBB 26: quatro participantes, uma prova de raciocínio e agilidade, e apenas três vagas na final (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: quatro participantes, uma prova de raciocínio e agilidade, e apenas três vagas na final (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de abril de 2026 às 18h39.

O Big Brother Brasil 26 foi a edição dos apelidos, das brigas, das expulsões e, claro, dos memes. Em enquete aberta pelo Gshow, o público escolheu os momentos mais engraçados da temporada.

A seguir, veja quais foram os mais votados:

1. Jordana 'gag' com a volta de Breno e Juliano

O meme campeão da enquete, com 35,95% dos votos, foi a reação de Jordana ao ver Breno e Juliano Floss voltando juntos do Quarto Secreto.

A sister ficou completamente paralisada diante da cena. Lembrando que Breno havia escolhido Juliano para acompanhá-lo na dinâmica, e o retorno dos dois aconteceu durante a Festa do Líder de Samira.

2. Marciele pulando durante discussão com Breno

Com 35,91% dos votos, o segundo lugar ficou com Marciele, flagrada pulando durante uma discussão com Breno. A diferença de menos de meio ponto percentual manteve a disputa com o primeiro colocado aberta até o fim da enquete.

3. Alberto Cowboy e Jonas rindo de Juliano no Sincerão

O terceiro lugar, com 12,94% dos votos, foi para Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, flagrados rindo de Juliano Floss durante um Sincerão.

Quando Cowboy questionou o que o catarinense havia feito no jogo e Juliano começou a responder, os dois simplesmente não conseguiram se conter.

4. Samira levando banho de molho

O top 4 ficou com Samira. Mais especificamente quando a sister venceu a Prova Bate e Volta e ficou encharcada de molho - ela chegou a escorregar na gosma amarela.

Tadeu Schmidt aproveitou a cena para brincar com a gaúcha e disse que o sanduíche favorito dela devia ser "caprichado de molho".

5. Ana Paula e Milena correndo para conferir fofoca

O quinto momento mais votado foi Ana Paula Renault e Milena saindo correndo para flagrar Jonas Sulzbach e Marciele deitados juntos no quarto.

A convocação veio de Juliano Floss, que havia visto a cena pelo Quarto do Líder, ocupado por Samira, e não pensou duas vezes em contar para as sisters.

6. 'Ah, Babu' de Sol Vega

Durante sua participação no BBB 26, a veterana Sol Vega ganhou destaque pelas expressões dirigidas a Babu Santana, em especial o já icônico "Ah, Babu".

A frase - e suas variações, como "Se toca, Babu" - era repetida pela sister sempre que se envolvia em alguma discussão com o também veterano.

7. Samira reclamando de Jonas por negar bebida

O momento em que Samira reclamou de Jonas após ele ter negado bebida (vodka) a ela durante uma festa também foi escolhido pelo público.

8. Risada de Sarah Andrade

O público também abraçou um dos memes mais virais do BBB 26: as risadas de Sarah Andrade. Muitos notaram que a sister mal conseguia concluir uma frase sem acrescentar uma "risada maquiavélica" no final e os cortes viralizaram nas redes sociais, especialmente no TikTok.

9. Gabriela preparando 'panquequinha' de banana

O penúltimo lugar ficou com Gabriela, quando a sister anunciou que faria "uma panquequinha de banana" com voz meiga. A brincadeira chegou ao programa e foi mencionada até por Tadeu Schmidt.

10. Brigido dançando em piscina de espuma

O top 10 se encerra com Brigido. O participante se jogou na diversão em uma das festas e surpreendeu ao dançar na piscina de espuma ao som de Crazy in Love, hit de Beyoncé.

 

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

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