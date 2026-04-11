De 'quinta série' a 'Uni-duni-tê': relembre os principais apelidos do BBB 26

A dez dias da final do BBB 26, o clima na casa já é de despedida, mas sem deixar de lado a criatividade. Além do "dicionário" próprio da temporada, os participantes passaram a usar apelidos inusitados entre si, muitos deles também adotados pelos internautas nas redes sociais.

Confira abaixo um resumo dos principais apelidos dos brothers.

Quinta série

Durante a convivência, Ana Paula Renault passou a chamar Jonas Sulzbach de "quinta série". Inicialmente incomodado, o empresário acabou se acostumando, e o apelido passou a ser repetido por outros participantes.

Fora da casa mais vigiada do Brasil, foi um dos apelidos que mais repercutiu.

Humberto

Parceiro do "Quinta série" no reality, Alberto Cowboy passou a ser chamado de "Humberto" também por Ana Paula Renault, que errava seu nome de forma proposital para provocá-lo. O apelido também foi adotado por outros participantes.

Ana Claudia

Em resposta, Cowboy passou a chamar Ana Paula Renault de "Ana Claudia", especialmente durante os embates entre os dois.

Jordan

Jordana ganhou o apelido "Jordan", usado pelo grupo dos "Eternos", formado por Juliano Floss, Ana Paula, Milena e Samira. A sister entrou na brincadeira e adotou o nome com bom humor.

Coordenadora do resort

Ana Paula chamou o BBB 26 de "Resort all inclusive" ao criticar adversários. Na opinião da jornalista, alguns brothers entraram no programa para viver uma "colônia de férias".

A expressão gerou o apelido "coordenadora do resort" para Maxiane.

Uni-duni-tê

Babu Santana passou a ser chamado de "Uni-duni-tê" após usar a expressão para decidir a eliminação de um participante durante uma Prova do Anjo, o que gerou novos conflitos no jogo.

Panquequinha

Gabriela ficou conhecida como "Panquequinha", apelido criado fora da casa após viralizar ao anunciar que faria "uma panquequinha de banana" com voz meiga. A brincadeira chegou ao programa e foi mencionada por Tadeu Schmidt.

Samaira

Samira ganhou uma nova versão do nome a partir de interações com Ana Paula, que passou a usar a pronúncia da letra "i" em inglês, com som de "ai". O apelido se popularizou dentro da casa e rendeu momentos de descontração.

Marino Seno

Juliano Floss passou a ser chamado de "Marino Seno" pelos internautas, em referência à cantora Marina Sena, por quem demonstrou admiração no programa.

Chai Chai

Chaiany recebeu o apelido "Chai Chai" de Babu. A versão foi adotada pelos fãs da brasiliense e os demais confinados da casa também passaram a chamá-la assim. Porém, depois foi reduzido a apenas "Chai".

Boneco

Leandro pediu para ser chamado de "Boneco" ao entrar no reality. Ele justificou a escolha: "Eu prefiro. Leandro é um nome escolhido por um pai que não foi tão pai assim. Boneco é escolhido pela galera".

Tchá Milena

Milena passou a ser chamada de "Tchá Milena", adaptação de como é chamada pelas crianças com quem trabalha. O apelido ganhou destaque com o sotaque mineiro de Ana Paula.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.