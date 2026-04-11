BBB 26: que horas começa o programa neste sábado, 11?

O Big Brother Brasil 26 vai ao ar neste sábado, 11, a partir das 22h25, logo após a novela Três Graças, na programação da TV Globo.

A edição ao vivo acompanha os desdobramentos mais recentes dentro da casa, com destaque para as repercussões da formação do Paredão realizada na última sexta-feira, 10.

O que acontece no BBB 26 hoje?

O programa deste sábado, 11, mostra como os participantes reagiram ao Paredão triplo e às decisões que movimentaram a casa.

A edição também traz conversas, estratégias e possíveis alianças após a definição dos emparedados, além do clima entre os brothers depois das últimas dinâmicas.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.