‘Mudança exige repertório’: diretora financeira na Meta fala sobre liderança em meio à transformação

Bruna Futuro construiu a carreira em ambientes que exigem leitura estratégica, jogo de cintura e tomada de decisão sob pressão. Advogada de formação, foi reconhecida internacionalmente como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo na área tributária, além de figurar em premiações no Brasil e no exterior.

Ela passou por grandes escritórios de advocacia, Deloitte, KPMG, GE e, há mais de dez anos, atua na Meta, onde é diretora estatutária de finanças e lidera a área de tributação internacional para a América Latina.

Ao longo da trajetória, Bruna acompanhou transformações profundas na indústria de tecnologia e em mercados marcados por legislações complexas e mudanças constantes. Para ela, uma das principais lições desse percurso foi entender que, mais do que tentar controlar a mudança, é preciso aprender continuamente e desenvolver resiliência para lidar com ela.

“A mudança não vai esperar. A gente precisa estar aberto e abraçar a ambiguidade, em vez de tentar controlá-la”, afirma.

Foi com essa visão que Bruna decidiu cursar o ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women da Saint Paul voltado à formação de mulheres C-level e executivas para conselhos de administração. A experiência, segundo ela, ampliou seu olhar sobre liderança, carreira e futuro.

A adaptabilidade como motor da carreira em tecnologia

Nos últimos anos, Bruna participou do crescimento da estrutura regional e desenvolveu uma atuação que conecta direito, finanças e estratégia.

Na área financeira, explica, esse cenário exige uma leitura cada vez mais sofisticada. Não basta dominar números, tributos ou processos. Liderar em ambientes de constante transformação demanda repertório multidisciplinar e capacidade de conectar a necessidade do negócio, regulação do mercado, tecnologia e comportamento humano.

“Não existe monotonia. A região é complexa, as legislações são complexas e a inovação avança em ritmo diferente do regulatório. Isso exige preparo constante”, afirma.

O que faz uma liderança crescer

Para Bruna, crescer na carreira não depende apenas de competência técnica, uma percepção construída ao longo da própria trajetória.

Ela observa que profissionais altamente qualificados nem sempre chegam a posições de liderança porque deixam de desenvolver habilidades de influência, conexão e relacionamento. Na sua visão, construir alianças, gerar confiança e consolidar uma reputação sólida fazem parte do crescimento profissional tanto quanto o domínio técnico.

“Você precisa ter pessoas que falem por você quando você não está lá”, Bruna Futuro, diretora de finanças e líder da área de tributação internacional da Meta para a América Latina.

Para ela, essa reflexão ganha ainda mais peso quando se fala sobre liderança feminina. Bruna acredita que muitas mulheres ainda esperam ser reconhecidas espontaneamente, enquanto homens tendem a se candidatar a oportunidades mesmo sem cumprir integralmente todos os requisitos.

“Mulher tende a esperar a promoção. A gente acha que precisa estar 100% pronta”, diz. “Mas você precisa pedir, falar sobre isso, se candidatar e perguntar o que precisa fazer para chegar ao próximo nível.”

Por que fazer um programa só para mulheres

Quando começou a avaliar o ABP-W, Bruna conta que teve dúvidas sobre a proposta de um programa voltado exclusivamente a mulheres. Chegou a questionar se não faria mais sentido escolher uma formação mais ampla, com um público misto.

A percepção mudou ao longo da experiência. Em uma sala formada apenas por mulheres em posições de alta liderança, diz ela, as executivas conseguem baixar defesas que muitas vezes permanecem ativas no ambiente corporativo. As trocas ganham outra profundidade, e as conversas passam a acontecer de maneira mais aberta e honesta.

“É como se a gente tirasse todas as armaduras”, afirma.

Para Bruna, essa vulnerabilidade não enfraquece a liderança. Pelo contrário: amplia repertório, fortalece conexões e abre espaço para reflexões que dificilmente surgiriam em ambientes mais tradicionais.

Bruna Futuro, diretora de finanças e líder da área de tributação internacional da Meta para a América Latina

Diferentes trajetórias, mesma sala

A turma 16 do ABP-W reuniu mulheres de diferentes idades, regiões, formações e trajetórias profissionais. Havia participantes de vários estados do Brasil, vindas de setores distintos e com experiências diversas de liderança. Para Bruna, essa pluralidade foi um dos aspectos mais enriquecedores da formação.

O contato com outras vivências e formas de pensar permitiu ampliar seu olhar sobre negócios, liderança e sobre a própria trajetória profissional.

"O curso me ajudou a sair da vida executiva e olhar as coisas de forma mais holística. Foi importante entrar em contato com experiências e trajetórias tão diferentes" Bruna Futuro, diretora de finanças e líder da área de tributação internacional da Meta para a América Latina

Bruna afirma que uma das dimensões mais marcantes da experiência foram as conexões construídas ao longo do programa. A convivência entre mulheres em posições de liderança, enfrentando desafios semelhantes, em contextos distintos, criou vínculos que ultrapassaram o ambiente acadêmico.

“Além do repertório e das discussões, ficam relações muito genuínas. São conexões e amizades que vou levar para a vida”, diz.

Futuro da liderança e dos conselhos de administração

Bruna vê a inteligência artificial como um dos principais vetores de transformação da liderança e do perfil dos conselhos de administração nos próximos anos. Por acompanhar de perto discussões na fronteira entre tecnologia, negócios e regulação, acredita que a IA terá um impacto muito mais profundo sobre as empresas do que grande parte do mercado ainda consegue dimensionar.

Novas profissões devem surgir, como aconteceu em outras grandes revoluções tecnológicas. Na ciência, o impacto tende a ser ainda mais profundo: o acesso acelerado à informação, a capacidade de cruzar dados em larga escala e o desenvolvimento de novas terapias prometem ampliar significativamente a velocidade e a precisão das descobertas.

Para Bruna, a inteligência artificial não apenas acelera transformações já em curso — ela inaugura espaços inéditos de atuação. Novos negócios, novas relações de trabalho, novas formas de liderar.

Em sua visão, a tendência vai redefinir não só modelos de negócio, mas a própria maneira como as lideranças tomam decisões e estruturam governança. Daí a defesa de uma abordagem capaz de articular tecnologia, regulação e visão estratégica de longo prazo.

Essa visão se conecta diretamente ao movimento que Bruna vem construindo em direção aos conselhos de administração. Para ela, períodos de transformação acelerada exigem modelos de governança mais sofisticados e capazes de equilibrar inovação, risco e visão estratégica sem perder agilidade.

Nesse contexto, ganham espaço profissionais aptos a transitar entre tecnologia, regulação e negócios, articulando decisões em cenários cada vez mais complexos.

Há quem enxergue apenas os riscos da inteligência artificial e quem se concentre exclusivamente na velocidade de implementação da tecnologia. Para Bruna, o desafio está justamente em aproximar essas duas perspectivas.

“Eu me vejo como uma otimista”, afirma. “Acredito que, com a inteligência artificial, a gente vai ter mais tempo, dados e ferramentas para fazer coisas com mais impacto e alcançar um número maior de pessoas.”, ela diz.

Em um ambiente marcado por mudanças constantes, Bruna acredita que liderança deixou de ser sinônimo de controle. Hoje, passa muito mais pela capacidade de se reinventar e pelo desenvolvimento daquilo que a tecnologia dificilmente substitui: repertório, visão crítica, sensibilidade e construção de relações de confiança.