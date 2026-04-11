Quem está no 15º Paredão do BBB 26?

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado nesta sexta-feira, 10. O Líder Juliano Floss indicou Gabriela, e a berlinda foi definida com Leandro Boneco e Marciele.

Formação do Paredão

A definição começou com a indicação direta do Líder, que colocou Gabriela no Paredão como parte de sua estratégia no jogo.

Na votação da casa, realizada no Confessionário, Leandro e Marciele receberam três votos cada e empataram como os mais votados. Coube ao Líder o Voto de Minerva, que decidiu enviar Marciele ao Paredão.

Contragolpe definiu o terceiro emparedado

Por ter apertado o Botão Misterioso, Milena ganhou o poder de decidir quem daria o Contragolpe. A sister escolheu Marciele para exercer a função.

Com isso, a paraense puxou Leandro para completar o Paredão triplo.

Quem votou em quem no BBB 26?

Após indicação do Líder, os participantes foram ao Confessionário para definir os demais rumos da votação.

Leandro Boneco escolheu Marciele , mantendo a estratégia de mirar em quem já votou nele;

escolheu , mantendo a estratégia de mirar em quem já votou nele; Gabriela indicou Leandro , com o objetivo de evitar enfrentar outras participantes;

indicou , com o objetivo de evitar enfrentar outras participantes; Milena optou por Marciele , seguindo uma estratégia definida em grupo;

optou por , seguindo uma estratégia definida em grupo; Ana Paula Renault também direcionou seu voto a Marciele , citando embates anteriores e alinhamento com aliados;

também direcionou seu voto a , citando embates anteriores e alinhamento com aliados; Marciele escolheu Leandro ;

escolheu ; Jordana também indicou Leandro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.