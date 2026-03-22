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Ana Paula Renault discute com Chaiany: 'Você nunca mais vai jogar contra mim’

Conflito começou após fala envolvendo estratégia e mexeu com o equilíbrio do reality

Conflito começou após fala envolvendo estratégia e mexeu com o equilíbrio do reality (Gshow/Reprodução)

Conflito começou após fala envolvendo estratégia e mexeu com o equilíbrio do reality (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 18h53.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 19h11.

O BBB 26 teve mais uma discussão neste domingo, 22. Ana Paula Renault protagonizou um bate-boca com Chaiany após ouvir seu nome em uma conversa da sister com Juliano Floss dentro da casa.

A tensão começou quando Juliano comentou sobre participantes que dizem não jogar, mas estariam adotando estratégias no reality. Chaiany afirmou que Ana Paula já teria dito que ela é uma “jogadora maravilhosa”. Ao escutar a declaração, a jornalista questionou se a goiana realmente acreditava que não estava jogando.

Chaiany respondeu que está agindo naturalmente no programa e que vive a experiência como se estivesse fora da casa, independentemente da opinião dos outros participantes.

Ana Paula nega críticas de Juliano e relembra desentendimento

Durante a discussão, Chaiany mencionou uma suposta fala de Juliano contra ela. Ana Paula negou que o brother tenha falado mal da sister.

A jornalista também relembrou o início do conflito entre as duas, citando uma conversa de Chaiany com Milena, sua aliada no jogo. Segundo Ana Paula, a sister teria afirmado que tinha medo dela por ter sido “expulsa do quarto”. A mineira classificou essa versão como falsa.

Gabriela tenta intervir e clima esquenta

Gabriela tentou defender Chaiany, dizendo que o episódio não estava relacionado à situação citada por Ana Paula. A jornalista reagiu e afirmou que Gabriela não deveria se envolver na discussão, já que não participou do momento mencionado.

O clima ficou ainda mais tenso quando Ana Paula relembrou que foi citada por Chaiany durante o Sincerão. A goiana negou qualquer intenção estratégica na ocasião.

No ponto mais intenso da discussão, Ana Paula afirmou: “Você nunca mais vai jogar seu jogo contra mim. Desde o primeiro dia, você sabe que eu te apoiei”.

Chaiany rebateu, questionando se a aproximação anterior teria sido verdadeira ou parte de uma estratégia. Ela também pediu respeito e afirmou que mantém sua postura dentro do jogo.

A discussão movimentou a casa e repercutiu entre os demais participantes. O embate entre Ana Paula Renault e Chaiany amplia a sequência de conflitos recentes no BBB 26 e pode impactar os próximos desdobramentos do reality.

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