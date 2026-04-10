Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Gabriela, Leandro Boneco ou Marciele? 15º Paredão do BBB 26 está formado

Trio foi definido após indicação do Líder, votos da casa e Contragolpe

Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam o 15º Paredão do BBB 26 (Globo/Reprodução)

Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam o 15º Paredão do BBB 26 (Globo/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de abril de 2026 às 23h47.

Última atualização em 11 de abril de 2026 às 00h03.

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado nesta sexta-feira, 10. O Líder Juliano Floss indicou Gabriela, e a berlinda foi definida com Leandro Boneco e Marciele.

Formação do Paredão

A definição começou com a indicação direta do Líder, que colocou Gabriela no Paredão como parte de sua estratégia no jogo.

Na votação da casa, realizada no Confessionário, Leandro e Marciele receberam três votos cada e empataram como os mais votados. Coube ao Líder o Voto de Minerva, que decidiu enviar Marciele ao Paredão.

Contragolpe definiu o terceiro emparedado

Por ter apertado o Botão Misterioso, Milena ganhou o poder de decidir quem daria o Contragolpe. A sister escolheu Marciele para exercer a função.

Com isso, a paraense puxou Leandro para completar o Paredão triplo.

Quem votou em quem no BBB 26?

Após indicação do Líder, os participantes foram ao Confessionário para definir os demais rumos da votação.

  • Leandro Boneco escolheu Marciele, mantendo a estratégia de mirar em quem já votou nele;
  • Gabriela indicou Leandro, com o objetivo de evitar enfrentar outras participantes;
  • Milena optou por Marciele, seguindo uma estratégia definida em grupo;
  • Ana Paula Renault também direcionou seu voto a Marciele, citando embates anteriores e alinhamento com aliados;
  • Marciele escolheu Leandro;
  • Jordana também indicou Leandro.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Anjo e está imune do Paredão

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo teaser; assista

'Emergência Radioativa': série faz com que pesquisa sobre Césio-137 dispare 2.260% no mundo

Que horas começa o BBB 26 nesta sexta, 10? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Artemis II reacende corrida pela Lua e expõe disputa por recursos; como o Brasil se posiciona?

Ciência

Artemis II: tripulação volta à Terra e completa missão histórica

Brasil

Lula critica Trump e diz que não faria ameaças ao Brasil 'se soubesse o que é um nordestino nervoso'

Mundo

Às vésperas da eleição na Hungria, Trump reforça apoio a Orbán e promete ajuda econômica dos EUA