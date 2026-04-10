Gabriela, Leandro Boneco ou Marciele? 15º Paredão do BBB 26 está formado

Gabriela, Leandro Boneco e Marciele disputam o 15º Paredão do BBB 26 (Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 10 de abril de 2026 às 23h47.
Última atualização em 11 de abril de 2026 às 00h03.
O 15º Paredão do Big Brother Brasil 2026 foi formado nesta sexta-feira, 10. O Líder Juliano Floss indicou Gabriela, e a berlinda foi definida com Leandro Boneco e Marciele.
A definição começou com a indicação direta do Líder, que colocou Gabriela no Paredão como parte de sua estratégia no jogo.
Na votação da casa, realizada no Confessionário, Leandro e Marciele receberam três votos cada e empataram como os mais votados. Coube ao Líder o Voto de Minerva, que decidiu enviar Marciele ao Paredão.
Por ter apertado o Botão Misterioso, Milena ganhou o poder de decidir quem daria o Contragolpe. A sister escolheu Marciele para exercer a função.
Com isso, a paraense puxou Leandro para completar o Paredão triplo.
Após indicação do Líder, os participantes foram ao Confessionário para definir os demais rumos da votação.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.