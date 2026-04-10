BBB 26: quem venceu a Prova do Líder ontem? dinâmica exigiu memória e rapidez

Juliano Floss venceu a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 nesta quinta-feira, 9, e assumiu o comando do jogo pela segunda vez consecutiva. O participante foi o mais rápido da disputa e o único a acertar todo o gabarito, garantindo a liderança da semana.

Com a vitória, o dançarino está imune e terá o poder de indicar um adversário ao Paredão, que será formado nesta sexta-feira, 10.

Como foi a Prova do Líder

A disputa exigiu memória, atenção e agilidade. Cada participante ocupou uma raia equipada com um celular gigante, onde pôde visualizar, por cinco segundos, o gabarito com os ingredientes de um sanduíche e uma sobremesa.

Na sequência, os brothers precisaram montar o combo completo, respeitando a ordem correta das camadas e escolhendo a sobremesa indicada. Os itens estavam disponíveis em caixas próximas e deveriam ser organizados em uma bandeja antes da entrega final.

Após montar o sanduíche, o participante precisava levá-lo até uma bancada e completar o pedido com a sobremesa correta, finalizando o percurso no menor tempo possível.

O gabarito podia ser consultado novamente durante a prova, mas cada novo acesso acrescentava dez segundos ao tempo final.

Além de ser o mais rápido, Juliano se destacou por ter sido o único competidor a acertar todos os itens da prova, somando 12 acertos no total. O desempenho garantiu a vitória e consolidou a segunda liderança consecutiva do participante no reality.