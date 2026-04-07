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BBB 26: quem foi eliminado nesta terça-feira, 7?

14º paredão foi disputado por Jordana, Marciele e Samira

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters saiu do BBB 26 nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters saiu do BBB 26 nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 23h24.

O 14º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite desta terça-feira, 7. A eliminada da vez foi Samira.

A sister recebeu 51,24% dos votos, enquanto Jordana e Marciele que também disputavam a permanência na casa, receberam 47,67% e 1,09% respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Samira, outros 12 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBReality showsBig Brother Brasil

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