BBB 26: quem foi eliminado nesta terça-feira, 7?

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters saiu do BBB 26 nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 23h24.
O 14º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido na noite desta terça-feira, 7. A eliminada da vez foi Samira.
A sister recebeu 51,24% dos votos, enquanto Jordana e Marciele que também disputavam a permanência na casa, receberam 47,67% e 1,09% respectivamente.
Além de Samira, outros 12 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.
Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.