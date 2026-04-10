BBB 26: quem ganhou a Prova do Anjo e está imune do Paredão

A sexta-feira foi marcada por mais uma Prova do Anjo no Big Brother Brasil 26, reality show exibido pela TV Globo.

Antes do início da dinâmica, o Líder Juliano Floss sorteou a ordem de participação dos confinados: Leandro Boneco, Ana Paula Renault, Gabriela, Milena, Marciele e Jordana.

Além da tradicional imunidade no Paredão, a disputa ofereceu um prêmio extra ao vencedor: a chance de ter contato físico com um familiar.

Como foi a prova

Durante a prova, os participantes tiveram um minuto para tocar um objeto afetivo ligado a alguém especial. Em seguida, o cronômetro era acionado e os brothers precisavam conduzir uma bolinha dourada por diversas plataformas, sem deixá-la cair. Vencia quem completasse o percurso no menor tempo.

Leandro Boneco foi o primeiro a competir e se emocionou ao tocar o objeto. “Brinquedinho que fica na câmera fotográfica da minha esposa”, disse. Ele concluiu a prova em 7 minutos, 32 segundos e 925 milésimos.

Na sequência, Ana Paula Renault teve contato com uma câmera fotográfica, o que a levou às lágrimas. “É uma máquina de retrato, minha mãe tirava muita foto com a gente”, afirmou. A sister finalizou o percurso em 7 minutos, 8 segundos e 260 milésimos.

A terceira participante foi Gabriela, que se declarou à mãe ao tocar o objeto. “É a minha cesta onde eu coloco os meus brigadeiros, minhas tortinhas, o meu bolo… mãe, eu te amo”, disse. Sem superar o melhor tempo até então, ela foi eliminada da disputa e não concluiu a prova.

Milena participou em seguida e demonstrou bom humor ao comentar o objeto. “Eu dei para ela e depois eu detestei porque achei que ficou muita informação no quarto dela”, brincou. A sister surpreendeu ao concluir a prova em apenas 2 minutos, 9 segundos e 975 milésimos, assumindo a liderança.

Marciele foi a quinta a competir e não conteve a emoção ao tocar o óculos de natação do irmão. “Eu te amo muito, você é o meu amor”, declarou. Ela finalizou o percurso em 6 minutos, 1 segundo e 90 milésimos.

Encerrando a disputa, Jordana também se emocionou ao manusear o objeto afetivo, uma caneca dada à mãe. “É a caneca dela, que eu dei para ela. Ai, mãe, te amo. Que saudades”, disse. A sister não conseguiu superar o melhor tempo e não concluiu a prova.

Com o menor tempo da dinâmica, Milena conquistou a Prova do Anjo. Além da imunidade, a participante garantiu o direito de ter contato com um familiar.