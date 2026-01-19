Relembre a trajetória de Ana Paula Renault, veterana do BBB 26

Ana Paula Machado Renault, natural de Belo Horizonte (MG), é jornalista, apresentadora e personalidade da TV brasileira que conquistou fama nacional após sua participação no Big Brother Brasil 16, em 2016. Em 2026, ela retorna ao reality como integrante do grupo de Veteranos em uma das edições mais aguardadas da história do programa.

Da casa do BBB 16 ao paredão falso

Ao entrar no BBB 16, aos 34 anos, Ana Paula logo chamou a atenção por seus conflitos diretos com outros participantes e por assumir um papel central nas disputas da edição. Sua presença intensa e falas marcantes a transformaram em uma das favoritas do público.

Um dos momentos mais lembrados foi o paredão falso contra Ronan, quando Ana Paula foi enviada ao Quarto Secreto com cerca de 74% dos votos. Quando retornou à casa, ela comemorou com o bordão que se tornou símbolo de sua personalidade no reality: “Olha ela!” — expressão que rapidamente viralizou nas redes sociais e na cultura pop dos fãs do programa.

Relembre como foi o momento:

A expulsão que chocou o público

Apesar do favoritismo inicial, a trajetória de Ana Paula no BBB 16 terminou de forma polêmica. Durante uma festa no confinamento, ela acabou agredindo o colega Renan Oliveira, desferindo dois tapas no rosto dele. O episódio resultou em sua expulsão imediata do programa na sexta semana, uma decisão que surpreendeu tanto o público quanto o elenco.

Anos depois, a própria Ana Paula chegou a reconhecer que aquele foi um dos momentos mais difíceis e embaraçosos de sua vida, atribuindo parte do comportamento à pressão do confinamento e ao consumo de álcool durante aquele dia.

Veja o momento em que a sister é expulsa:

Pós-reality e carreira na mídia

Mesmo com a saída abrupta do BBB, Ana Paula não ficou fora dos holofotes. Sua popularidade abriu portas na televisão: participou de quadros no Vídeo Show, foi comentarista em programas como Triturando, apresentadora no Fofocalizando e até participou de outros realities, como A Fazenda 10. Sua carreira na mídia seguiu ativa e diversa, fortalecendo sua imagem de figura polêmica, opinativa e querida por muitos fãs.

Retorno como veterana no BBB 26

Uma década após sua primeira participação, Ana Paula Renault voltou ao BBB 26 como uma das veteranas — uma das maiores curiosidades e destaques da temporada. Sua reentrada é um marco: ela se tornou a primeira ex-BBB que havia sido expulsa a retornar ao reality em uma edição especial de veteranos.