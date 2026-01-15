BBB: relembre a prova de resistência de Cowboy x Alemão

A rivalidade entre Alberto Cowboy e Diego Alemão foi um dos capítulos mais lembrados do Big Brother Brasil 7. A edição, exibida em 2007, ficou marcada por conflitos, estratégias e por uma prova de resistência que durou mais de 21 horas.

Na prova de resistência que se tornou emblemática, Cowboy e Alemão ficaram lado a lado, dentro de uma estrutura que exigia equilíbrio e foco. O desafio exigia que os participantes permanecessem em pé e concentrados por um longo período, testando limites físicos e mentais dos brothers.

Cowboy resistiu por 21 horas e 30 minutos, superando o rival e garantindo a vitória na prova. Esse desempenho rendeu a ele a liderança da semana e colocou o momento entre os maiores feitos de resistência da história do reality até então.

A disputa foi mais que um teste de resistência física. Representou também um embate de estilos de jogo. Alemão era visto pelo público como o “mocinho” da temporada, carismático e popular. Cowboy, por outro lado, assumia posturas mais estratégicas e confrontadoras, o que lhe rendeu o rótulo de vilão na edição.

Revanche

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Diego Alemão, vencedor do BBB 7, pede para que Rodrigo Dourado, o diretor do Big Brother Brasil, o coloque na casa para ter uma revanche contra Alberto Cowboy.

Líder do BBB 26

Cowboy retornou quase duas décadas após uma trajetória associada à figura de "vilão" da edição. No BBB 7, ele terminou em 6º lugar, eliminado com cerca de 85%, uma das maiores rejeições para a época.

A vitória de Alberto Cowboy na primeira Prova do Líder do BBB 26 foi marcada por superação e resistência. Cowboy foi o último participante a deixar a dinâmica após mais de 26 horas de competição, superando Jonas Sulzbach e garantindo a liderança desta edição do Big Brother Brasil 26. Cowboy não só conquistou a liderança como também bateu seu próprio recorde pessoal, superando as 21 horas e 30 minutos que alcançou na prova histórica contra Diego Alemão no BBB 7.