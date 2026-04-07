BBB 26: Jordana, Leandro e Ana Paula protagonizam brigas após Sincerão

Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 11h09.
A madrugada desta terça-feira, 7, foi marcada por novos conflitos no Big Brother Brasil 26 após a dinâmica do Sincerão da noite anterior. As discussões que começaram ao vivo se estenderam pela casa, envolvendo aliados e rivais.
O principal embate da noite foi entre Jordana e Leandro Boneco. Após trocarem acusações durante o Sincerão, os dois voltaram a discutir na casa.
"Eu falo o que eu penso, mesmo. Eu falo a verdade, e a verdade dói", provocou a advogada.
"A verdade incomoda, não. Você me chamou de mentiroso. Você não respeitou o meu tempo", respondeu o baiano.
Jordana rebateu: "Mas você mentiu, o fato é o mesmo. Você viu que está sem palco, está sem enredo? Aí, você está procurando comigo".
A discussão seguiu com provocações. Leandro questionou: "Vai fugir?", enquanto Jordana afirmou que o brother "apagou" no jogo.
A sister ainda reforçou: "Você viu que os meninos foram embora, e o seu jogo acabou, e agora você está procurando em cima de mim".
Em outro momento, a sister voltou a atacar: "O fato é que você mentiu e ficou p*** porque foi pego na mentira".
A briga também envolveu Ana Paula Renault, que se posicionou contra Jordana logo após a dinâmica.
"Jordana, vem cá, você sabe que o Sincerão é uma vez por semana, né? O que vale são as 24 horas por dia", disse a jornalista.
Jordana respondeu com críticas: "Diretora é você, que nomeia as pessoas, Ana Paula. Você é tão dona de si, tão dona da verdade. Você quer falar que eu sou a diretora, mas é você que chegou aqui o tempo todo e, com muita prepotência, denominando as pessoas".
"Isso é uma coisa que eu faço", retrucou a mineira.
A jornalista ainda completou: "Vocês gostam de tudo, vocês ficam militando. É chata, vocês falam, família feliz, vocês falam. Quinta série, pegou. Eu tenho esse dom, eu sou jornalista. Gosto de nomear as coisas e pegam".
Durante a madrugada, Juliano Floss também entrou na treta ao expor uma conversa de Jordana sobre Leandro.
"Jordana, é que eu estava ali no Líder e contei para ele que, quando ele saiu do Quarto, você começou a falar mal dele. Ele está falando exatamente o que você contou", afirmou.
Jordana respondeu: "Não, mas eu falo na cara dele. Não preciso de ninguém ouvindo, não".
Ana Paula comentou a reação da sister: "Agora que ele te colocou no 'não ganha'. Aí, você ficou nervosa".
Juliano ainda ironizou a situação: "É guerreiro ou coitadinho? Você vê como nenhuma frase ela consegue fazer... Do mesmo jeito que eu falo que você é 'vítima', é 'cobra'".
Ana Paula avaliou: "As duas coisas, porque uma coisa é verdade, e a outra é a verdade dela. É por isso que a coisa vai ficar sempre assim. É aí que ela se perde".
A jornalista completou: "O bom que o Boneco está fazendo é o que eu normalmente fazia, dando corda para ela se enforcar. Ele sabe o que está fazendo, e está fazendo bem".
Por fim, concluiu: "Ela precisa de palco, está vendo? É por isso que não é bom ficar".
As tensões não ficaram restritas aos rivais. Na cozinha da Xepa, Jordana e Marciele discutiram por causa de comida.
"Acabou a rabada? Eu acho que o extrato era contado para fazer a comida. Ele nunca foi usado para fazer comida individual. Agora não tem como fazer a rabada", comentou Jordana.
"Que individual, menina? O feijão não é só para mim, não. É só guardar o molho daqui e faz a rabada. Fizemos assim já, assim", justificou Marciele.
"Nunca faz nada na cozinha, quando vem fazer, atrapalha", disparou Jordana.
Marciele rebateu: "Eu realmente não sabia, mas não vou fazer o feijão sem tempero, então é isso".
Mais tarde, a cunhã-poranga tentou apaziguar a situação e pediu desculpas, mas voltou a criticar o comportamento da sister: "O tom que você vem falando comigo, eu não gosto".
Jordana negou: "Eu falei numa boa, eu acho que é você que não está bem".
Em seguida, as duas voltaram a conversar sobre o clima na casa, e Jordana criticou Ana Paula: "Quando a gente fala que ela coloca duas mulheres para se rivalizar aqui dentro por conta de um macho...".
Marciele concordou e disse que, ao ouvir isso, a jornalista fica com o "rabinho entre as pernas".
Outro ponto de tensão foi a escolha de Ana Paula no pódio do Sincerão, que priorizou Juliano Floss em vez de Samira.
"Me surpreendeu você colocar Juliano e não Samira no pódio", disse Milena.
Ana Paula justificou: "Mas acontece que é meu pódio do jogo. Não pode confundir jogo do Big Brother com vida".
Samira afirmou não ter se incomodado: "Gosto de você e sei que você gosta de mim e não fiquei triste nem nada".
A madrugada também teve momentos de emoção. Gabriela chorou no quarto e foi consolada por Marciele. "Eu quero a minha casa", disse a vendedora ambulante.
Depois, as duas inverteram os papéis, e Gabriela apoiou a colega, que desabafou: "Estou com medo, Gabi. Estou com muito medo de ter perdido ela, de ela achar que eu abandonei ela".
Ana Paula também se emocionou ao falar do pai: "Só meu pai que me importa e ele sabe exatamente quem eu sou, sempre soube".