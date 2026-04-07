BBB 26: Jordana, Leandro e Ana Paula protagonizam brigas após Sincerão

Na madrugada desta terça-feira, 7, após o Sincerão, brigas se espalham pela casa, envolvem aliados e terminam com choro e conflito na Xepa

Ana Paula Renault: sister montou pódio com Milena e Juliano Floss (Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 7 de abril de 2026 às 11h09.

A madrugada desta terça-feira, 7, foi marcada por novos conflitos no Big Brother Brasil 26 após a dinâmica do Sincerão da noite anterior. As discussões que começaram ao vivo se estenderam pela casa, envolvendo aliados e rivais.

Bate-boca entre Jordana e Leandro

O principal embate da noite foi entre Jordana e Leandro Boneco. Após trocarem acusações durante o Sincerão, os dois voltaram a discutir na casa.

"Eu falo o que eu penso, mesmo. Eu falo a verdade, e a verdade dói", provocou a advogada.

"A verdade incomoda, não. Você me chamou de mentiroso. Você não respeitou o meu tempo", respondeu o baiano.

Jordana rebateu: "Mas você mentiu, o fato é o mesmo. Você viu que está sem palco, está sem enredo? Aí, você está procurando comigo".

A discussão seguiu com provocações. Leandro questionou: "Vai fugir?", enquanto Jordana afirmou que o brother "apagou" no jogo.

A sister ainda reforçou: "Você viu que os meninos foram embora, e o seu jogo acabou, e agora você está procurando em cima de mim".

Em outro momento, a sister voltou a atacar: "O fato é que você mentiu e ficou p*** porque foi pego na mentira".

Ana Paula troca farpas com Jordana

A briga também envolveu Ana Paula Renault, que se posicionou contra Jordana logo após a dinâmica.

"Jordana, vem cá, você sabe que o Sincerão é uma vez por semana, né? O que vale são as 24 horas por dia", disse a jornalista.

Jordana respondeu com críticas: "Diretora é você, que nomeia as pessoas, Ana Paula. Você é tão dona de si, tão dona da verdade. Você quer falar que eu sou a diretora, mas é você que chegou aqui o tempo todo e, com muita prepotência, denominando as pessoas".

"Isso é uma coisa que eu faço", retrucou a mineira.

A jornalista ainda completou: "Vocês gostam de tudo, vocês ficam militando. É chata, vocês falam, família feliz, vocês falam. Quinta série, pegou. Eu tenho esse dom, eu sou jornalista. Gosto de nomear as coisas e pegam".

Juliano aumenta tensão

Durante a madrugada, Juliano Floss também entrou na treta ao expor uma conversa de Jordana sobre Leandro.

"Jordana, é que eu estava ali no Líder e contei para ele que, quando ele saiu do Quarto, você começou a falar mal dele. Ele está falando exatamente o que você contou", afirmou.

Jordana respondeu: "Não, mas eu falo na cara dele. Não preciso de ninguém ouvindo, não".

Ana Paula comentou a reação da sister: "Agora que ele te colocou no 'não ganha'. Aí, você ficou nervosa".

Juliano ainda ironizou a situação: "É guerreiro ou coitadinho? Você vê como nenhuma frase ela consegue fazer... Do mesmo jeito que eu falo que você é 'vítima', é 'cobra'".

Ana Paula avaliou: "As duas coisas, porque uma coisa é verdade, e a outra é a verdade dela. É por isso que a coisa vai ficar sempre assim. É aí que ela se perde".

A jornalista completou: "O bom que o Boneco está fazendo é o que eu normalmente fazia, dando corda para ela se enforcar. Ele sabe o que está fazendo, e está fazendo bem".

Por fim, concluiu: "Ela precisa de palco, está vendo? É por isso que não é bom ficar".

Aliadas também discutem após conflito na Xepa

As tensões não ficaram restritas aos rivais. Na cozinha da Xepa, Jordana e Marciele discutiram por causa de comida.

"Acabou a rabada? Eu acho que o extrato era contado para fazer a comida. Ele nunca foi usado para fazer comida individual. Agora não tem como fazer a rabada", comentou Jordana.

"Que individual, menina? O feijão não é só para mim, não. É só guardar o molho daqui e faz a rabada. Fizemos assim já, assim", justificou Marciele.

"Nunca faz nada na cozinha, quando vem fazer, atrapalha", disparou Jordana.

Marciele rebateu: "Eu realmente não sabia, mas não vou fazer o feijão sem tempero, então é isso".

Mais tarde, a cunhã-poranga tentou apaziguar a situação e pediu desculpas, mas voltou a criticar o comportamento da sister: "O tom que você vem falando comigo, eu não gosto".

Jordana negou: "Eu falei numa boa, eu acho que é você que não está bem".

Em seguida, as duas voltaram a conversar sobre o clima na casa, e Jordana criticou Ana Paula: "Quando a gente fala que ela coloca duas mulheres para se rivalizar aqui dentro por conta de um macho...".

Marciele concordou e disse que, ao ouvir isso, a jornalista fica com o "rabinho entre as pernas".

Pódio de Ana Paula gera desconforto entre aliadas

Outro ponto de tensão foi a escolha de Ana Paula no pódio do Sincerão, que priorizou Juliano Floss em vez de Samira.

"Me surpreendeu você colocar Juliano e não Samira no pódio", disse Milena.

Ana Paula justificou: "Mas acontece que é meu pódio do jogo. Não pode confundir jogo do Big Brother com vida".

Samira afirmou não ter se incomodado: "Gosto de você e sei que você gosta de mim e não fiquei triste nem nada".

Lágrimas e desabafos marcam a noite

A madrugada também teve momentos de emoção. Gabriela chorou no quarto e foi consolada por Marciele. "Eu quero a minha casa", disse a vendedora ambulante.

Depois, as duas inverteram os papéis, e Gabriela apoiou a colega, que desabafou: "Estou com medo, Gabi. Estou com muito medo de ter perdido ela, de ela achar que eu abandonei ela".

Ana Paula também se emocionou ao falar do pai: "Só meu pai que me importa e ele sabe exatamente quem eu sou, sempre soube".

Como ficaram os pódios no Sincerão

Jordana

  • 1º Jordana
  • 2º Marciele
  • 3º Gabriela
  • Não ganha: Samira

Marciele

  • 1º Marciele
  • 2º Jordana
  • 3º Gabriela
  • Não ganha: Samira

Samira

  • 1º Samira
  • 2º Milena
  • 3º Ana Paula Renault
  • Não ganha: Jordana

Juliano Floss

  • 1º Juliano Floss
  • 2º Ana Paula Renault
  • 3º Milena
  • Não ganha: Marciele

Ana Paula Renault

  • 1º Ana Paula Renault
  • 2º Milena
  • 3º Juliano Floss
  • Não ganha: Jordana

Leandro Boneco

  • 1º Leandro Boneco
  • 2º Juliano Floss
  • 3º Milena
  • Não ganha: Jordana

Milena

  • 1º Milena
  • 2º Samira
  • 3º Ana Paula Renault
  • Não ganha: Jordana

Gabriela

  • 1º Gabriela
  • 2º Marciele
  • 3º Jordana
  • Não ganha: Ana Paula Renault
