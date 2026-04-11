BBB 26: saiba qual é o tema da festa deste sábado, 11

O Big Brother Brasil 26 terá neste sábado, 11, uma festa inspirada na novela "Três Graças", de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. O evento contará com apresentações de Xamã, que interpreta Bagdá na trama, e Negra Li, responsável pela música de abertura da obra.

Os artistas também integram a turnê "Três Graças", que terá shows abertos ao público nos dias 7 de maio, no Rio de Janeiro, e 15 de maio, em São Paulo. A turnê, com direção artística de Luiz Henrique Rios - o mesmo da novela - dará origem a um especial musical exibido após o último capítulo, na TV Globo, em 15 de maio.

No palco do BBB, Xamã e Negra Li apresentam músicas de seus repertórios, como "Leão" e "Você vai estar na minha", além de performances conjuntas de "Não é Sério". A música "Clareou", tema de abertura de "Três Graças", também faz parte do setlist.

Decoração fará uma imersão em 'Três Graças'

A festa terá decoração inspirada na abertura da novela, que remete a divindades da mitologia grega e ao simbolismo do florescimento feminino. Em um espaço interativo com câmera em slow motion, os participantes poderão recriar a estética das três protagonistas da abertura, interpretadas por Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

O cenário contará ainda com bar decorado com flores coloridas, mobiliário em estilo grego com elementos em mármore e iluminação com lâmpadas e lanternas.

Os figurinos dos brothers e sisters serão inspirados nas roupas usadas pelas atrizes na abertura, com tecidos leves e tons claros.