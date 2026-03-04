Pop

BBB 26: por que Ana Paula Renault e Babu brigaram?

: Discussão iniciada no Sincerão se estende por dois dias, envolve acusações de traição, estratégia de jogo e debates sobre pautas sociais

Publicado em 4 de março de 2026 às 07h44.

Uma discussão entre Babu Santana e Ana Paula Renault se tornou o principal conflito do BBB 26. A briga começou durante o Sincerão da última segunda-feira, 2, e continuou ao longo da terça-feira, 3.

No programa, os dois se apontaram mutuamente como o “maior traidor” da casa. Ana Paula acusou Babu de deslealdade com aliados e afirmou que o ator mantém um jogo “pequeno”.

Babu rebateu dizendo que a jornalista tenta “roteirizar” o reality e afirmou que nunca teve um acordo real com ela. O ator também criticou a aproximação da participante com pessoas em quem dizia não confiar.

Estratégia de jogo reacende conflito

A discussão também envolveu uma estratégia usada por Babu em uma Prova do Anjo. Segundo Ana Paula, o ator utilizou uma brincadeira de uni-duni-tê para eliminá-la da dinâmica.

A jornalista classificou a atitude como infantil e afirmou que a decisão demonstrou falta de respeito no jogo.

Babu afirmou que a escolha reforçava que ele não tinha compromisso estratégico com a participante.

Debate sobre pautas sociais amplia tensão

Durante a discussão, o conflito ganhou outra dimensão quando Babu mencionou que Ana Paula teria privilégios por ser “loira, magra e branca”.

O ator também comparou o comportamento da participante ao de Karol Conká, participante do BBB 21. Segundo ele, a rejeição do público poderia ser diferente por causa de fatores sociais.

Em outro momento da discussão, Babu questionou a trajetória de trabalho da jornalista e afirmou que ele próprio representa uma pauta social dentro do programa.

Ana Paula respondeu dizendo que o ator estaria “esvaziando pautas sérias” para atacá-la no jogo e tentar influenciar a percepção do público.

Rivalidade divide a casa

O conflito também tem origem em uma antiga aliança entre os dois participantes. No início da temporada, Babu e Ana Paula atuaram juntos para enfrentar outro grupo da casa.

A relação começou a se deteriorar após divergências sobre votos, estratégias e convivência.

A rivalidade agora divide os participantes do BBB 26 e também repercute nas redes sociais, com opiniões divididas entre quem apoia as críticas sociais de Babu e quem defende a leitura de jogo de Ana Paula.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

