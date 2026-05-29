Slayer confirma show único no Brasil; veja os preços dos ingressos

O Slayer, um dos pioneiros do thrash metal mundial, confirmou a data de sua apresentação única no Brasil. O show acontecerá no dia 17 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e será dedicado à celebração dos 40 anos do álbum Reign in Blood, que será executado na íntegra.

O evento contará com a abertura de duas atrações de destaque do gênero: os alemães do Kreator e os brasileiros do Korzus.

A apresentação na capital paulista integra uma nova turnê da banda pela América Latina, que passará por outras quatro cidades — Bogotá (Colômbia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) —, cujas datas ainda não foram divulgadas.

Informações sobre Ingressos e Vendas

As vendas serão realizadas pelo site Livepass.com.br. Os ingressos para a pré-venda são limitados e destinados a clientes Itaú, conforme o cronograma abaixo:

Clientes Itaú Personnalité e Private: Das 10h de segunda-feira (1º de junho) até as 9h59 de terça-feira (2 de junho).

Demais clientes Itaú: Das 10h de terça-feira (2 de junho) até as 9h59 de quarta-feira (3 de junho).

Público Geral: Quarta-feira, 3 de junho, a partir das 11h no site e às 12h na bilheteria oficial do estádio.

Setores e Preços (Sujeitos a disponibilidade)

Setor Inteira Meia-entrada Cliente Itaú Pista Premium R$ 890,00 R$ 445,00 R$ 623,00 Cadeira Nível 1 Lateral R$ 650,00 R$ 325,00 R$ 455,00 Cadeira Nível 1 Central R$ 600,00 R$ 300,00 R$ 420,00 Pista R$ 490,00 R$ 245,00 R$ 343,00 Cadeira Superior R$ 360,00 R$ 180,00 R$ 252,00

Pacotes VIP (Ingresso incluso)

Além das entradas convencionais, o público terá à disposição três modalidades de pacotes especiais com benefícios exclusivos:

1. VIP 1A - "You Against You" Superfan Package (Pista Premium)

Preços: R$ 2.038,94 (Inteira) | R$ 1.593,94 (Meia) | R$ 1.771,94 (Cliente Itaú)

Vantagens: 1 ingresso para Pista Premium, entrada antecipada, item de merchandising exclusivo, crachá VIP com cordão, acesso antecipado ao posto oficial de merchandising, check-in VIP, atendimento personalizado e fila prioritária.

2. VIP 1B - "You Against You" Superfan Package (Cadeira Nível 1 Lateral)

Preços: R$ 1.798,94 (Inteira) | R$ 1.473,94 (Meia) | R$ 1.603,94 (Cliente Itaú)

Vantagens: 1 ingresso de Cadeira Nível 1 Lateral (lugar marcado) e os mesmos benefícios de atendimento, entrada e merchandising do pacote VIP 1A.

3. VIP 2 - "Postmortem" Rockstar For a Day Experience (Pista Premium)