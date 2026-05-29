Slayer confirma show único no Brasil; veja os preços dos ingressos

Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 15h47.
O Slayer, um dos pioneiros do thrash metal mundial, confirmou a data de sua apresentação única no Brasil. O show acontecerá no dia 17 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e será dedicado à celebração dos 40 anos do álbum Reign in Blood, que será executado na íntegra.
O evento contará com a abertura de duas atrações de destaque do gênero: os alemães do Kreator e os brasileiros do Korzus.
A apresentação na capital paulista integra uma nova turnê da banda pela América Latina, que passará por outras quatro cidades — Bogotá (Colômbia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) —, cujas datas ainda não foram divulgadas.
As vendas serão realizadas pelo site Livepass.com.br. Os ingressos para a pré-venda são limitados e destinados a clientes Itaú, conforme o cronograma abaixo:
Clientes Itaú Personnalité e Private: Das 10h de segunda-feira (1º de junho) até as 9h59 de terça-feira (2 de junho).
Demais clientes Itaú: Das 10h de terça-feira (2 de junho) até as 9h59 de quarta-feira (3 de junho).
Público Geral: Quarta-feira, 3 de junho, a partir das 11h no site e às 12h na bilheteria oficial do estádio.
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
|Cliente Itaú
|Pista Premium
|R$ 890,00
|R$ 445,00
|R$ 623,00
|Cadeira Nível 1 Lateral
|R$ 650,00
|R$ 325,00
|R$ 455,00
|Cadeira Nível 1 Central
|R$ 600,00
|R$ 300,00
|R$ 420,00
|Pista
|R$ 490,00
|R$ 245,00
|R$ 343,00
|Cadeira Superior
|R$ 360,00
|R$ 180,00
|R$ 252,00
Além das entradas convencionais, o público terá à disposição três modalidades de pacotes especiais com benefícios exclusivos:
Preços: R$ 2.038,94 (Inteira) | R$ 1.593,94 (Meia) | R$ 1.771,94 (Cliente Itaú)
Vantagens: 1 ingresso para Pista Premium, entrada antecipada, item de merchandising exclusivo, crachá VIP com cordão, acesso antecipado ao posto oficial de merchandising, check-in VIP, atendimento personalizado e fila prioritária.
Preços: R$ 1.798,94 (Inteira) | R$ 1.473,94 (Meia) | R$ 1.603,94 (Cliente Itaú)
Vantagens: 1 ingresso de Cadeira Nível 1 Lateral (lugar marcado) e os mesmos benefícios de atendimento, entrada e merchandising do pacote VIP 1A.
Preços: R$ 3.844,41 (Inteira) | R$ 3.399,41 (Meia) | R$ 3.577,41 (Cliente Itaú)
Vantagens: Acesso ao setor de Pista Premium e a uma plataforma privativa em frente às torres de delay. Inclui tour guiado pelas áreas de produção, oportunidade de foto individual no palco, pôster oficial da turnê autografado em edição limitada, além de todos os itens de merchandising e prioridades dos pacotes anteriores.