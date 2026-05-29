Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Slayer confirma show único no Brasil; veja os preços dos ingressos

A apresentação na capital paulista integra uma nova turnê da banda pela América Latina, que passará por outras quatro cidades

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15h47.

O Slayer, um dos pioneiros do thrash metal mundial, confirmou a data de sua apresentação única no Brasil. O show acontecerá no dia 17 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, e será dedicado à celebração dos 40 anos do álbum Reign in Blood, que será executado na íntegra.

O evento contará com a abertura de duas atrações de destaque do gênero: os alemães do Kreator e os brasileiros do Korzus.

A apresentação na capital paulista integra uma nova turnê da banda pela América Latina, que passará por outras quatro cidades — Bogotá (Colômbia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Cidade do México (México) —, cujas datas ainda não foram divulgadas.

Informações sobre Ingressos e Vendas

As vendas serão realizadas pelo site Livepass.com.br. Os ingressos para a pré-venda são limitados e destinados a clientes Itaú, conforme o cronograma abaixo:

  • Clientes Itaú Personnalité e Private: Das 10h de segunda-feira (1º de junho) até as 9h59 de terça-feira (2 de junho).

  • Demais clientes Itaú: Das 10h de terça-feira (2 de junho) até as 9h59 de quarta-feira (3 de junho).

  • Público Geral: Quarta-feira, 3 de junho, a partir das 11h no site e às 12h na bilheteria oficial do estádio.

Setores e Preços (Sujeitos a disponibilidade)

SetorInteiraMeia-entradaCliente Itaú
Pista PremiumR$ 890,00R$ 445,00R$ 623,00
Cadeira Nível 1 LateralR$ 650,00R$ 325,00R$ 455,00
Cadeira Nível 1 CentralR$ 600,00R$ 300,00R$ 420,00
PistaR$ 490,00R$ 245,00R$ 343,00
Cadeira SuperiorR$ 360,00R$ 180,00R$ 252,00

Pacotes VIP (Ingresso incluso)

Além das entradas convencionais, o público terá à disposição três modalidades de pacotes especiais com benefícios exclusivos:

1. VIP 1A - "You Against You" Superfan Package (Pista Premium)

  • Preços: R$ 2.038,94 (Inteira) | R$ 1.593,94 (Meia) | R$ 1.771,94 (Cliente Itaú)

  • Vantagens: 1 ingresso para Pista Premium, entrada antecipada, item de merchandising exclusivo, crachá VIP com cordão, acesso antecipado ao posto oficial de merchandising, check-in VIP, atendimento personalizado e fila prioritária.

2. VIP 1B - "You Against You" Superfan Package (Cadeira Nível 1 Lateral)

  • Preços: R$ 1.798,94 (Inteira) | R$ 1.473,94 (Meia) | R$ 1.603,94 (Cliente Itaú)

  • Vantagens: 1 ingresso de Cadeira Nível 1 Lateral (lugar marcado) e os mesmos benefícios de atendimento, entrada e merchandising do pacote VIP 1A.

3. VIP 2 - "Postmortem" Rockstar For a Day Experience (Pista Premium)

  • Preços: R$ 3.844,41 (Inteira) | R$ 3.399,41 (Meia) | R$ 3.577,41 (Cliente Itaú)

  • Vantagens: Acesso ao setor de Pista Premium e a uma plataforma privativa em frente às torres de delay. Inclui tour guiado pelas áreas de produção, oportunidade de foto individual no palco, pôster oficial da turnê autografado em edição limitada, além de todos os itens de merchandising e prioridades dos pacotes anteriores.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Novo filme de 'Rambo' ganha data de estreia e revela origem do personagem

Real Madrid vale US$ 9,5 bilhões e lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo

'Brasil 70: A Saga do Tri': veja o elenco da série da Netflix sobre a Copa de 1970

John Travolta explica seu novo visual com boinas: 'homens podem se divertir'

Mais na Exame

Carreira

Muito além do burnout: por que o presenteísmo é o custo invisível que ainda assombra colaboradores

Brasil

Atlas: Samanda Alves e Styvenson lideram disputa ao Senado no Rio Grande do Norte

Um conteúdo Esfera Brasil

BR-319: entraves ambientais e disputa política marcam a longa história da rodovia amazônica

Mercados

'Queridinha' de Trump, Dell dispara 32% na bolsa com resultado histórico em IA