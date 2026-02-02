Jonas x Juliano: entenda a briga dos brothers no BBB 26

A rivalidade entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss ganhou força no BBB 26 após discussões, acusações e votos entre os participantes. Além disso, enquanto Juliano se aproxima cada vez mais de Ana Paula, Jonas se posicionava abertamente como adversário da sister.

Briga na cozinha

O primeiro embate direto aconteceu na cozinha da casa, no sábado, 31. Durante uma conversa tensa, Milena e Jonas trocaram farpas, e a sister acusou o brother de não ajudar na limpeza da casa. Ela então questionou Juliano se a avaliação era verdadeira, e ele concordou, dando início a uma discussão mais acalorada entre ele e Jonas, que envolveu outros acontecimentos do confinamento.

Juliano mais uma vez compra a briga de Ana Paula, se intromete na discussão e bate boca com Jonas. 🔥#BBB26 pic.twitter.com/szbMisOcp0 — Insider BBB (@InsiderzBBB) January 31, 2026

Paredão

A situação evoluiu ao longo dos dias e ganhou um novo capítulo com o toque do Big Fone. Juliano atendeu à ligação e, em consenso com Babu e Marcelo, indicou Jonas diretamente ao paredão, consolidando o rompimento entre os participantes.

Farpas após Jonas vencer o Bate e Volta

Mesmo após Jonas escapar da berlinda na prova Bate e Volta, o clima seguiu pesado. Os dois voltaram a discutir logo após a formação do paredão. A discussão aconteceu na área externa da casa depois de trocarem farpas durante a berlinda. Juliano reclamou de ter se esforçado para atender ao Big Fone e colocar Jonas no paredão, enquanto Jonas rebateu ironizando a situação e provocando o colega sobre perder a hora do Raio-X.

A troca de provocações se intensificou com ambos fazendo comentários pessoais e críticas sobre atitudes e comportamentos dentro do jogo, deixando claro que a rivalidade entre eles continua acirrada e tem muito o que render nos próximos dias. Continue espiando!

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.