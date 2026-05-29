Quanto valem os maiores craques do futebol? Ranking tem Yamal no topo e domínio de Barça e PSG

O mercado do futebol europeu segue alcançando grandes patamares. Impulsionados pelo crescimento das receitas com direitos de transmissão, acordos comerciais e audiência global, os principais jogadores do planeta atingiram valores recordes em 2026.

Segundo levantamento da Football Benchmark, três atletas já ultrapassaram a marca dos 200 milhões de euros em valor de mercado, em uma lista formada inteiramente por jogadores que devem disputar a próxima Copa do Mundo.

Lamine Yamal lidera nova geração bilionária do futebol

No topo do ranking aparece Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante do Barcelona não apenas lidera a nova geração do futebol mundial, mas também ocupa o posto de jogador mais valioso do planeta, avaliado em 290 milhões de euros.

Logo atrás surge Kylian Mbappé. Agora no Real Madrid, o francês mantém seu status entre os maiores nomes do esporte, com valor estimado em 238 milhões de euros.

O grupo acima dos 200 milhões é completado por Erling Haaland. Principal referência ofensiva do Manchester City, o norueguês aparece avaliado em 206 milhões de euros.

O Real Madrid volta a figurar entre os primeiros colocados com Jude Bellingham. O meia inglês, que rapidamente se consolidou entre os protagonistas do futebol europeu, tem valor de mercado estimado em 177 milhões de euros.

O Arsenal também marca presença entre os atletas mais valorizados do mundo. Bukayo Saka aparece avaliado em 148 milhões de euros, consolidado como uma das principais peças ofensivas da Premier League.

Vinícius Júnior surge na sequência, com 139 milhões de euros. O brasileiro segue entre os jogadores mais valorizados do cenário internacional e mantém protagonismo no futebol europeu.

Barcelona, PSG e Arsenal dominam lista dos mais valiosos

Com a mesma avaliação de Vini, Pedri reforça a forte presença do Barcelona na lista. O meio-campista espanhol é mais um símbolo da renovação do clube catalão.

Entre os jovens em ascensão, o Paris Saint-Germain tem em Désiré Doué seu principal representante. O francês, apontado como um dos talentos emergentes do futebol europeu, aparece avaliado em 117 milhões de euros.

Outro nome de destaque do PSG é João Neves. O português está cotado em 111 milhões de euros, refletindo a estratégia do clube francês de investir em jogadores jovens com alto potencial.

O Barcelona amplia ainda mais sua participação com Pau Cubarsí. Avaliado em 115 milhões de euros, o zagueiro confirma a força da nova geração formada pelo clube espanhol.

O Arsenal coloca mais um atleta entre os mais valiosos com William Saliba. O defensor francês aparece na lista com valor de mercado de 102 milhões de euros.

Também do PSG, Vitinha figura logo depois, avaliado em 101 milhões de euros. Fechando o grupo dos jogadores mais caros do mundo, Joško Gvardiol representa o Manchester City com uma avaliação estimada em 90 milhões de euros.