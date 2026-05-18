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'Jack Ryan: Guerra Fantasma' estreia nesta semana e marca retorno de John Krasinski

Produção marca o retorno do personagem após o encerramento oficial da série

Jack Ryan: Filme estreia em maio e reúne parte do elenco original da produção do Prime Video (Reprodução)

Jack Ryan: Filme estreia em maio e reúne parte do elenco original da produção do Prime Video (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23h09.

Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” chega ao Prime Video nesta quarta-feira, 20, como o novo capítulo da franquia estrelada por John Krasinski. O longa funciona como continuação direta da série “Jack Ryan”, encerrada oficialmente em 2023 após quatro temporadas de sucesso no streaming.

A trama do novo capítulo de espionagem

A produção marca o retorno de Krasinski ao papel do analista da CIA criado pelo escritor Tom Clancy. Desta vez, o personagem se envolve em uma nova operação internacional ligada a ameaças políticas e conflitos globais, mantendo o clima de espionagem e tensão que marcou a série original.

Segundo o ator, o projeto nasceu da vontade de continuar a história mesmo após o fim da quarta temporada. Em entrevista ao Omelete, Krasinski explicou que a equipe sempre soube que o seriado terminaria naquele momento, mas sentia que ainda existia espaço para um último grande arco narrativo.

"Assim como o Jack Ryan no início deste filme, eu estava me despedindo de um personagem com o qual ainda não tinha terminado, e ele estava se despedindo da CIA e ainda não tinha terminado com ela."

O ator afirmou que transformar a continuação em filme permitiu deixar a história mais intensa e direta. A ideia era condensar a experiência em um formato mais explosivo, focado em ação e ritmo acelerado, sem a estrutura mais longa de uma temporada tradicional.

Elenco conhecido retorna ao universo da CIA

Além de John Krasinski, o filme traz de volta nomes conhecidos da franquia, como Wendell Pierce e Michael Kelly. A novidade no elenco é Sienna Miller, que se junta à nova trama em um papel ainda mantido sob sigilo.

A direção é de Andrew Bernstein, que trabalhou em episódios da série, enquanto o roteiro fica por conta de Aaron Rabin, roteirista e produtor da quarta temporada. A escolha reforça a intenção do estúdio de manter a identidade construída ao longo dos últimos anos no Prime Video.

Onde assistir a série 'Jack Ryan'?

A franquia “Jack Ryan” se tornou uma das produções de ação mais populares desde sua estreia em 2018. Misturando ação militar, conspirações internacionais e política, a série ajudou a consolidar John Krasinski como protagonista de grandes produções em Hollywood.

As quatro temporadas de “Jack Ryan” estão disponíveis no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:FilmesHollywoodAmazon Prime Video

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