'Jack Ryan: Guerra Fantasma' estreia nesta semana e marca retorno de John Krasinski

“Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” chega ao Prime Video nesta quarta-feira, 20, como o novo capítulo da franquia estrelada por John Krasinski. O longa funciona como continuação direta da série “Jack Ryan”, encerrada oficialmente em 2023 após quatro temporadas de sucesso no streaming.

A trama do novo capítulo de espionagem

A produção marca o retorno de Krasinski ao papel do analista da CIA criado pelo escritor Tom Clancy. Desta vez, o personagem se envolve em uma nova operação internacional ligada a ameaças políticas e conflitos globais, mantendo o clima de espionagem e tensão que marcou a série original.

Segundo o ator, o projeto nasceu da vontade de continuar a história mesmo após o fim da quarta temporada. Em entrevista ao Omelete, Krasinski explicou que a equipe sempre soube que o seriado terminaria naquele momento, mas sentia que ainda existia espaço para um último grande arco narrativo.

"Assim como o Jack Ryan no início deste filme, eu estava me despedindo de um personagem com o qual ainda não tinha terminado, e ele estava se despedindo da CIA e ainda não tinha terminado com ela."

O ator afirmou que transformar a continuação em filme permitiu deixar a história mais intensa e direta. A ideia era condensar a experiência em um formato mais explosivo, focado em ação e ritmo acelerado, sem a estrutura mais longa de uma temporada tradicional.

Elenco conhecido retorna ao universo da CIA

Além de John Krasinski, o filme traz de volta nomes conhecidos da franquia, como Wendell Pierce e Michael Kelly. A novidade no elenco é Sienna Miller, que se junta à nova trama em um papel ainda mantido sob sigilo.

A direção é de Andrew Bernstein, que trabalhou em episódios da série, enquanto o roteiro fica por conta de Aaron Rabin, roteirista e produtor da quarta temporada. A escolha reforça a intenção do estúdio de manter a identidade construída ao longo dos últimos anos no Prime Video.

Onde assistir a série 'Jack Ryan'?

A franquia “Jack Ryan” se tornou uma das produções de ação mais populares desde sua estreia em 2018. Misturando ação militar, conspirações internacionais e política, a série ajudou a consolidar John Krasinski como protagonista de grandes produções em Hollywood.

As quatro temporadas de “Jack Ryan” estão disponíveis no Prime Video.