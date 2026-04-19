Os camarotes do BBB 26: quem foram os famosos desta edição

O Big Brother Brasil 26 reuniu um grupo de celebridades com histórias bem distintas dentro da casa. Com a reta final se aproximando, apenas Juliano Floss segue na disputa.

Relembre quem foram os outros famosos da temporada.

Camarotes do BBB 26

Aline Campos

Atriz e modelo foi a primeira eliminada do BBB 26 (Divulgação)

Atriz e empresária carioca de 38 anos, ex-dançarina do Domingão do Faustão e com passagens por produções como Vai que Cola e Os Farofeiros. Foi a primeira eliminada do BBB 26, em 20 de janeiro, com 61,64% da média dos votos.

Henri Castelli

Henri Castelli foi retirado do BBB 26 por questões de saúde (Divulgação)

Ator de 47 anos nascido em São Bernardo do Campo, com uma longa carreira na TV Globo em novelas como Cobras & Lagartos e Flor do Caribe.

Ficou apenas três dias na casa: sofreu duas convulsões em menos de uma hora - a primeira durante a Prova do Líder -, e a equipe médica recomendou sua saída para observação.

Edilson 'Capetinha'

O ex-jogador Edilson foi expulso do BBB 26 (Divulgação)

O ex-jogador baiano de 55 anos, que passou por Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, foi o terceiro expulso do BBB 26, em 14 de fevereiro.

A saída aconteceu após uma briga com Leandro Boneco: o desentendimento começou quando Leandro acendeu a luz do quarto enquanto Edilson descansava, escalou com troca de ofensas e terminou em agressão física. Capetinha empurrou o rosto do rival duas vezes e ainda fez ameaças fora do jogo.

Solange Couto

Solange teve a sétima maior rejeição da história do programa (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Atriz carioca de 69 anos, eternizada como Dona Jura em O Clone (2001). Teve falas controversas ao longo da temporada e foi eliminada no 12º Paredão com 94,17% da média dos votos - a maior rejeição da edição e a sétima maior da história do programa.

Juliano Floss

Juliano Floss está no top 3 do BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

O único camarote ainda na disputa. Dançarino e influenciador digital de 21 anos, natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, com cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Veterano do Dança dos Famosos de 2024, garantiu sua vaga na final ao vencer a Prova do Finalista.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.