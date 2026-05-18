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'The Boys' revela bastidor perturbador de uma das cenas mais tristes da série

Imagens da produção revelam detalhes perturbadores da reta final da série do Prime Video

The Boys: Material de bastidores esclarece momento brutal envolvendo personagem importante da trama (HBO)

The Boys: Material de bastidores esclarece momento brutal envolvendo personagem importante da trama (HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23h02.

A reta final de "The Boys" continua elevando o nível de violência e choque que transformou a série em um dos maiores sucessos do Prime Video. Agora, novas imagens de bastidores entregaram detalhes dos bastidores mais impactantes da temporada final. Mas, cuidado! Se você ainda não viu o episódio 7, os parágrafos a seguir contêm spoilers:

Morte chocou o público

As fotos divulgadas pelo próprio perfil da série no Instagram mostram detalhes da cena da morte de Francês, personagem vivido por Tomer Capone, durante o confronto contra Capitão Pátria. No episódio exibido no último dia 13, o público viu o personagem morrer nos braços de Kimiko.

Segundo as imagens, Capitão Pátria, interpretado por Antony Starr, teria rasgado os órgãos internos do mocinho com o dedo após expô-lo a uma enorme quantidade de radiação.

Episódio final estreia na próxima quarta-feira

A temporada final acompanha o avanço do domínio de Capitão Pátria sobre os Estados Unidos enquanto Billy Bruto e o restante do grupo tentam impedir o colapso definitivo do país.

O episódio final de “The Boys” será lançado nesta quarta-feira, 20, no Prime Video, encerrando oficialmente a adaptação baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson.

Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime VideoSéries

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