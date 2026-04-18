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'Vivi um inferno aqui': Ana Paula perde a paciência com produção do BBB 26

Sister passou por dois momentos de estresse com a produção neste sábado, 18

Ana Paula perde a paciência no último sábado do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Ana Paula perde a paciência no último sábado do BBB 26 (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 15h40.

Ana Paula Renault passou o último sábado dentro do Big Brother Brasil 26 com a paciência à flor da pele. Em dois momentos, a veterana se desentendeu com a produção do programa.

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Microfone com perfume

O primeiro foi de manhã. Ao receber um microfone com resquícios de perfume, a jornalista reclamou com a produção.

"É higienizado, mas tá com perfume! Tenho certeza que vocês fazem de propósito. É só vocês fazerem um Sincerão, gente. Não precisa de ficar me fud*nd* com microfone com perfume. Só de abrir a caixa eu senti. É bom que, se tiver ação, eu não vou", disparou.

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Vídeo selfie

Horas depois, quando a produção pediu que os quatro finalistas gravassem vídeos selfie escolhendo dois lugares da casa que trouxessem boas lembranças, Ana Paula não escondeu o incômodo.

"Primeiro, blogueira eu não sou. Nunca fiz isso na minha vida, vou ter que fazer isso depois de 100 dias? Eu vivi um inferno aqui durante 96 dias!", protestou.

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Mesmo contrariada, cumpriu a tarefa - e admitiu ela mesma que gravou sem carisma e sem humor.

Depois, contou para Juliano Floss que queria ter dito na gravação: "Corrida das Blogueiras é em outro canal".

A 96 dias dentro da casa, Ana Paula chega à reta final do jeito que entrou: sem papas na língua.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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