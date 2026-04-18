'Vivi um inferno aqui': Ana Paula perde a paciência com produção do BBB 26

Ana Paula Renault passou o último sábado dentro do Big Brother Brasil 26 com a paciência à flor da pele. Em dois momentos, a veterana se desentendeu com a produção do programa.

Microfone com perfume

O primeiro foi de manhã. Ao receber um microfone com resquícios de perfume, a jornalista reclamou com a produção.

"É higienizado, mas tá com perfume! Tenho certeza que vocês fazem de propósito. É só vocês fazerem um Sincerão, gente. Não precisa de ficar me fud*nd* com microfone com perfume. Só de abrir a caixa eu senti. É bom que, se tiver ação, eu não vou", disparou.

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Vídeo selfie

Horas depois, quando a produção pediu que os quatro finalistas gravassem vídeos selfie escolhendo dois lugares da casa que trouxessem boas lembranças, Ana Paula não escondeu o incômodo.

"Primeiro, blogueira eu não sou. Nunca fiz isso na minha vida, vou ter que fazer isso depois de 100 dias? Eu vivi um inferno aqui durante 96 dias!", protestou.

Mesmo contrariada, cumpriu a tarefa - e admitiu ela mesma que gravou sem carisma e sem humor.

Depois, contou para Juliano Floss que queria ter dito na gravação: "Corrida das Blogueiras é em outro canal".

A 96 dias dentro da casa, Ana Paula chega à reta final do jeito que entrou: sem papas na língua.

🚨ANA PAULA SE RECUSA A FAZER DINÂMICA DO BBB Mais uma vez, não quer participar pois diz que nunca fez e não vai ser agora, pq não é blogueira #BBB26 pic.twitter.com/tmxEz9hz8T — Gabi (@gabi927x) April 18, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.