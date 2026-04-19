BBB 26: confira quem saiu no último Paredão e está fora da final

Leandro Boneco deixou o Big Brother Brasil 26 neste domingo, 19, eliminado no último Paredão da temporada com 52,19% da média dos votos. O produtor cultural baiano enfrentava Milena e Ana Paula Renault na berlinda, que tiveram 43,30% e 4,51%, respectivamente.

O top 3 está definido

Com a saída de Leandro, o top 3 do BBB 26 está, oficialmente, definido. Juliano Floss já havia garantido sua vaga ao vencer a Prova do Finalista, que durou mais de 18 horas. Ana Paula Renault e Milena chegam agora à grande final.

A votação para o campeão

O campeão do Big Brother Brasil 26 será revelado na terça-feira, 21, ao vivo. A votação para escolher o vencedor já está aberta e o público decide quem leva o prêmio milionário entre os "Eternos".

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.