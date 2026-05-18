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Novo filme do direitor de 'O Brutalista' terá Cate Blanchett e Selena Gomez

Produção ainda sem título foi revelada durante o Festival de Cannes e promete atravessar diferentes épocas da história

Brady Corbet: Diretor reúne Cate Blanchett, Selena Gomez e Michael Fassbender em novo filme (Presley Ann/Getty Images)

Brady Corbet: Diretor reúne Cate Blanchett, Selena Gomez e Michael Fassbender em novo filme (Presley Ann/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23h13.

A atriz Cate Blanchett confirmou que irá estrelar o próximo filme do diretor Brady Corbet ao lado de Selena Gomez e Michael Fassbender. A novidade surgiu durante uma masterclass no Festival de Cannes, quando Blanchett revelou casualmente que estava prestes a trabalhar com Corbet. Pouco depois, a informação foi confirmada pela revista Variety.

Produção ainda guarda detalhes sobre trama e personagens

Embora ainda não tenha título oficial, rumores apontam que o longa se chamará "The Origin of the World". O projeto já vem sendo tratado como um dos projetos mais ambiciosos da carreira do cineasta, responsável por “O Brutalista”. Em entrevistas recentes, Corbet revelou que o filme será "para maiores de 18 anos" e ambientado majoritariamente nos anos 1970, embora a história atravesse diferentes períodos históricos, indo do século XIX até os dias atuais.

Durante o Festival de Roteiristas Storyhouse, realizado em Dublin, em abril, Brady Corbet indicou que seu novo projeto terá uma duração longa, com um roteiro de 200 páginas. Para efeito de comparação, “O Brutalista” tinha 165 páginas e resultou em um filme com aproximadamente três horas e meia de duração.

A produção também deve apostar em uma estética cinematográfica rara. Segundo a Variety, o longa será filmado com câmeras 65mm de oito perfurações, tecnologia pouco utilizada atualmente por conta da complexidade e do custo elevado.

Elenco estrelado aumenta expectativa

Além da proposta ousada, o elenco vem chamando atenção por reunir nomes de trajetórias bastante diferentes. Cate Blanchett construiu uma carreira marcada por parcerias com alguns dos diretores mais prestigiados do cinema, incluindo Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher e Wes Anderson. Ao longo da trajetória, a atriz conquistou dois Oscars: o de Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar Katharine Hepburn em “O Aviador” (2004), de Scorsese, e o de Melhor Atriz por “Blue Jasmine” (2013), drama comandado por Woody Allen.

Selena Gomez, por sua vez, consolidou uma carreira que vai além da música pop e do sucesso empresarial com a marca Rare Beauty. Como atriz, ela ganhou notoriedade ainda no Disney Channel, estrelando a série “Os Feiticeiros de Waverly Place”. Em 2012, chamou atenção ao integrar o elenco de “Spring Breakers”, de Harmony Korine. Mais recentemente, esteve em “Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, produção que lhe garantiu o prêmio coletivo de melhor atriz no Festival de Cannes ao lado de Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz. Gomez também lidera o elenco de “Only Murders of the Building”, série do Hulu que já soma cinco temporadas, rendeu uma indicação ao Emmy para a artista e foi renovada para um sexto ano.

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