Thiago Silva fica fora da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

Thiago Silva: jogador participou das Copas de 2022, 2018, 2014 e 2010 (Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 18 de maio de 2026 às 22h38.
O jogador Thiago Silva não está entre os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. A ausência do zagueiro na lista do treinador italiano encerra um dos debates envolvendo a montagem do elenco brasileiro para o Mundial.
Veterano, capitão em diferentes ciclos e nome histórico da Seleção Brasileira, o defensor fica fora do grupo, no que poderia ser sua última Copa do Mundo.
Thiago Silva tem uma das trajetórias mais sólidas da história recente da Seleção. O defensor disputou quatro Copas do Mundo, exerceu papel de liderança dentro e fora de campo e foi referência técnica da equipe nacional durante mais de uma década.
Sua passagem pela seleção ficou marcada por regularidade defensiva, influência no vestiário e participação em momentos importantes do futebol brasileiro.
A ausência do zagueiro ocorre em um contexto de renovação do elenco do Brasil. Com novos nomes disputando espaço no sistema defensivo, a comissão técnica optou por levar os zagueiros utilizados durante o ciclo, e nem mesmo a ausência de Militão, por lesão, contribuiu para a convocação de Thiago Silva.
Mesmo fora da lista, Thiago Silva mantém lugar consolidado entre os nomes mais importantes da Seleção Brasileira no século XXI.
O defensor participou dos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022, acumulou atuações decisivas e atravessou diferentes gerações do futebol nacional.
Além do desempenho em campo, tornou-se uma das principais lideranças do grupo ao longo dos últimos ciclos.