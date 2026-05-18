Thiago Silva fica fora da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

O jogador Thiago Silva não está entre os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. A ausência do zagueiro na lista do treinador italiano encerra um dos debates envolvendo a montagem do elenco brasileiro para o Mundial.

Veterano, capitão em diferentes ciclos e nome histórico da Seleção Brasileira, o defensor fica fora do grupo, no que poderia ser sua última Copa do Mundo.

Fim de ciclo para um dos líderes da geração

Thiago Silva tem uma das trajetórias mais sólidas da história recente da Seleção. O defensor disputou quatro Copas do Mundo, exerceu papel de liderança dentro e fora de campo e foi referência técnica da equipe nacional durante mais de uma década.

Sua passagem pela seleção ficou marcada por regularidade defensiva, influência no vestiário e participação em momentos importantes do futebol brasileiro.

A ausência do zagueiro ocorre em um contexto de renovação do elenco do Brasil. Com novos nomes disputando espaço no sistema defensivo, a comissão técnica optou por levar os zagueiros utilizados durante o ciclo, e nem mesmo a ausência de Militão, por lesão, contribuiu para a convocação de Thiago Silva.

Legado permanece na história da Seleção

Mesmo fora da lista, Thiago Silva mantém lugar consolidado entre os nomes mais importantes da Seleção Brasileira no século XXI.

O defensor participou dos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022, acumulou atuações decisivas e atravessou diferentes gerações do futebol nacional.

Além do desempenho em campo, tornou-se uma das principais lideranças do grupo ao longo dos últimos ciclos.