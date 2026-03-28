BBB 26: produção interrompe temporariamente Castigo do Monstro

Dinâmica tem gerado forte debate nas redes sociais

Monstro do BBB 26 é suspenso temporariamente (Reprodução/Globo)

Da Redação
Publicado em 28 de março de 2026 às 13h32.

Na tarde deste sábado, 28, a produção do Big Brother Brasil 26 anunciou a suspensão temporária do Castigo do Monstro, que vinha sendo cumprido por Ana Paula Renault e Milena.

"Atenção, Ana Paula e Milena. O Monstro está temporariamente suspenso", informou a voz do programa. No momento do aviso, Milena estava no botão localizado na área externa da casa e deixou o posto após a comunicação.

Dinâmica exigia revezamento constante

Nesta semana, o castigo foi aplicado em dupla. As participantes precisavam se revezar para manter as luzes dos refletores sempre acesas.

A punição foi definida após Solange Couto vencer a Prova do Anjo e escolher Ana Paula Renault e Milena. Além da tarefa, as duas perderam 300 estalecas e foram transferidas do VIP para a Xepa.

A dinâmica, porém, tem causado revolta nas redes sociais.

No X, as hashtags "ENCERREM O MONSTRO" e "TORTURA NÃO É ENTRETENIMENTO" lideram os assuntos mais comentados.

No Instagram, a equipe de Renault afirmou que "o Castigo do Monstro já ultrapassou o limite do desgaste físico e emocional".

Sem direito a água

Um dos pontos mais criticados do Castigo do Monstro foi a restrição ao consumo de água: Milena e Ana Paula não podiam se hidratar enquanto cumpriam a dinâmica.

No período da manhã, Milena relatou não ter conseguido dormir, afirmou estar delirando e com forte sede. Ao tentar levar água para a colega, Ana foi advertida pela produção e ambas acabaram punidas com estalecas.

'Closet do líder'

Antes da suspensão, Ana Paula se recusou a participar de uma dinâmica de um dos patrocinadores do reality, alegando dores, falta de sono e alimentação inadequada.

"Eu estou no monstro, a gente não dormiu, estou morrendo de dor e vou chorar. Estou falando sério, está doendo muito", disse ao ser chamada ao 'closet do líder'. Operada da coluna, a participante afirmou que não tinha condições de experimentar roupas.

"Eu não dou conta de experimentar roupa, não tem a menor condição gente. Pode perguntar ao meu médico, liga para ele. Não tem como. A gente não dormiu, a Milena tem a metade da minha idade está com o pé inchado, imagine eu. Passa para outro dia, mas não sei, não tem como", completou.

