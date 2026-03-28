BBB 26: produção interrompe temporariamente Castigo do Monstro

Monstro do BBB 26 é suspenso temporariamente (Reprodução/Globo)
Redação Exame
Publicado em 28 de março de 2026 às 13h32.
Na tarde deste sábado, 28, a produção do Big Brother Brasil 26 anunciou a suspensão temporária do Castigo do Monstro, que vinha sendo cumprido por Ana Paula Renault e Milena.
"Atenção, Ana Paula e Milena. O Monstro está temporariamente suspenso", informou a voz do programa. No momento do aviso, Milena estava no botão localizado na área externa da casa e deixou o posto após a comunicação.
Nesta semana, o castigo foi aplicado em dupla. As participantes precisavam se revezar para manter as luzes dos refletores sempre acesas.
A punição foi definida após Solange Couto vencer a Prova do Anjo e escolher Ana Paula Renault e Milena. Além da tarefa, as duas perderam 300 estalecas e foram transferidas do VIP para a Xepa.
A dinâmica, porém, tem causado revolta nas redes sociais.
No X, as hashtags "ENCERREM O MONSTRO" e "TORTURA NÃO É ENTRETENIMENTO" lideram os assuntos mais comentados.
gente, a Milena dizendo que tá com FALTA DE AR e que tá ouvindo coisas (claro sinal de alucinações) DEBAIXO DUM SOL que nem tá no ápice ainda e NÃO PODE beber água no monstro
ISSO É TORTURA REAL E NÃO TEM OUTRA EXPLICAÇÃO
TORTURA NÃO É ENTRETENIMENTO
ENCERREM O MONSTRO#BBB26 pic.twitter.com/BAV6j0SQ0j
— anna is a showgirl⸆⸉ (@unbearable2003) March 28, 2026
ANA PAULA E MILENA MERECEM RESPEITO
Tortura não é ENTRETENIMENTO! Isso não é castigo do monstro, isso é punição por falta de IMPARCIALIDADE do #BBB26.
Estão fazendo de tudo pra Ana Paula desistir e/ou cometer erro grave.
O GRANDE VILÃO DESSA EDIÇÃO É A PRODUÇÃO! https://t.co/j8Ape8cuaE
— 𝕄𝕠𝕣𝕘𝕒𝕟𝕒 ℝ𝕖𝕓𝕠𝕝ç𝕒𝕤🚩🖤🤍 (@nana_rebolcas) March 28, 2026
No Instagram, a equipe de Renault afirmou que "o Castigo do Monstro já ultrapassou o limite do desgaste físico e emocional".
Um dos pontos mais criticados do Castigo do Monstro foi a restrição ao consumo de água: Milena e Ana Paula não podiam se hidratar enquanto cumpriam a dinâmica.
No período da manhã, Milena relatou não ter conseguido dormir, afirmou estar delirando e com forte sede. Ao tentar levar água para a colega, Ana foi advertida pela produção e ambas acabaram punidas com estalecas.
Ana Paula foi levar água pra Milena e a produção proibiu. Cara, que BIZARRO isso tudo. Sadismo puro #BBB26
— Bic Müller (@bicmuller) March 28, 2026
Antes da suspensão, Ana Paula se recusou a participar de uma dinâmica de um dos patrocinadores do reality, alegando dores, falta de sono e alimentação inadequada.
"Eu estou no monstro, a gente não dormiu, estou morrendo de dor e vou chorar. Estou falando sério, está doendo muito", disse ao ser chamada ao 'closet do líder'. Operada da coluna, a participante afirmou que não tinha condições de experimentar roupas.
"Eu não dou conta de experimentar roupa, não tem a menor condição gente. Pode perguntar ao meu médico, liga para ele. Não tem como. A gente não dormiu, a Milena tem a metade da minha idade está com o pé inchado, imagine eu. Passa para outro dia, mas não sei, não tem como", completou.