Ana Paula e Milena rompem amizade: 'vai ter adversária à altura'; veja vídeo

"Se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma adversária à altura". Esse foi o ultimato de Ana Paula Renault para Milena na manhã deste domingo, 19, no Big Brother Brasil 26, às vésperas do último Paredão.

As participantes, que criaram uma amizade desde os primeiros dias do reality, resolveram romper a aliança.

Foda-se, gata! 🗣️ Cada um por si. Se eu voltar, se prepara: você vai ter uma adversária à altura. #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/cBhPRhjcLD — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) April 19, 2026

O desentendimento começou após Milena se incomodar com um "coração partido" recebido no Queridômetro e decidir tirar satisfação. "O que foi que eu fiz para receber isso?", questionou. "Tá brincando, né?", respondeu Ana Paula.

A jornalista então voltou a criticar a postura da sister durante a Prova do Finalista, sugerindo falta de comprometimento no momento decisivo do jogo. "Imagina, você está em um Paredão, teoricamente a sua amiga e aliada, e o Boneco. Você quer sair?", disse. Milena negou e tentou se explicar.

Ana Paula reforçou que sempre defendeu a permanência da aliada, mas afirmou não se sentir correspondida na reta final: "Eu achei que realmente você estava lutando por nós, assim como eu sempre lutei por você. Só que, nesse último momento, que eu mais preciso do seu apoio, você não me deu".

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Na sequência, Ana Paula sugeriu que a aliada se afastou do grupo por acreditar que o jogo já estava definido. "Acontece que o jogo não acabou, e você resolveu não jogar com a gente mais", afirmou.

"Eu posso sair hoje, mas, mais uma vez, vou cair atirando", continuou a jornalista. Então, a recreadora questionou: "Você vai atirar nos seus?"

"Você atirou antes. Você disse que não importava que subíssemos nós três. Agora é cada um por si. Já entendi. Se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma adversária à altura na final", afirma Ana Paula.

Milena devolveu a provocação. "Te digo a mesma coisa. Jogamos juntas o tempo inteiro. Se você quer que eu vire sua adversária, vou virar".

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.