Seth Rogen critica uso de IA e afirma: 'Você não deveria ser escritor'

O ator e roteirista Seth Rogen voltou a criticar o uso de inteligência artificial na indústria do entretenimento. Durante uma entrevista à Brut no Festival de Cannes, o astro afirmou que pessoas que recorrem à IA para escrever roteiros “não deveriam ser escritoras”.

Ator defende processo criativo tradicional

Rogen comentou que não entende qual seria a verdadeira função da inteligência artificial dentro do processo criativo. Segundo ele, muitos vídeos produzidos com IA e compartilhados nas redes sociais parecem exageradamente artificiais e sem qualidade. O ator chegou a classificar parte desse conteúdo como “a coisa mais estúpida” que já viu na internet.

Na entrevista, o cineasta também afirmou que o prazer de escrever está justamente no processo criativo. Para ele, utilizar ferramentas que reduzem essa etapa tira o sentido da profissão. "Se você não quer passar por todo o processo, não deveria ser escritor. A ideia de uma ferramenta que me faça escrever menos não me atrai, porque eu gosto de escrever", declarou.

Greves de Hollywood ampliaram discussão sobre IA

As declarações aconteceram enquanto Rogen promovia “Tangles”, nova animação apresentada em Cannes. O filme, que conta a história de uma jovem que se vê forçada a retornar à sua pequena cidade conservadora para cuidar da mãe com Alzheimer, foi produzido com animação desenhada à mão, algo que o ator fez questão de destacar durante a conversa. Segundo ele, cada quadro da obra possui “toque humano”.

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O debate sobre inteligência artificial em Hollywood ganhou força nos últimos anos, especialmente após as greves dos roteiristas e atores em 2023.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou recentemente mudanças em suas regras e diretrizes, incluindo políticas mais rígidas sobre o uso de inteligência artificial em produções aptas a disputar o Oscar.