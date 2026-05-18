Seth Rogen critica uso de IA e afirma: 'Você não deveria ser escritor'

Seth Rogen: Astro afirmou que ferramentas de IA não substituem o processo criativo de um roteirista (Rich Fury/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 18 de maio de 2026 às 23h06.
O ator e roteirista Seth Rogen voltou a criticar o uso de inteligência artificial na indústria do entretenimento. Durante uma entrevista à Brut no Festival de Cannes, o astro afirmou que pessoas que recorrem à IA para escrever roteiros “não deveriam ser escritoras”.
Rogen comentou que não entende qual seria a verdadeira função da inteligência artificial dentro do processo criativo. Segundo ele, muitos vídeos produzidos com IA e compartilhados nas redes sociais parecem exageradamente artificiais e sem qualidade. O ator chegou a classificar parte desse conteúdo como “a coisa mais estúpida” que já viu na internet.
Na entrevista, o cineasta também afirmou que o prazer de escrever está justamente no processo criativo. Para ele, utilizar ferramentas que reduzem essa etapa tira o sentido da profissão. "Se você não quer passar por todo o processo, não deveria ser escritor. A ideia de uma ferramenta que me faça escrever menos não me atrai, porque eu gosto de escrever", declarou.
As declarações aconteceram enquanto Rogen promovia “Tangles”, nova animação apresentada em Cannes. O filme, que conta a história de uma jovem que se vê forçada a retornar à sua pequena cidade conservadora para cuidar da mãe com Alzheimer, foi produzido com animação desenhada à mão, algo que o ator fez questão de destacar durante a conversa. Segundo ele, cada quadro da obra possui “toque humano”.
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O debate sobre inteligência artificial em Hollywood ganhou força nos últimos anos, especialmente após as greves dos roteiristas e atores em 2023.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou recentemente mudanças em suas regras e diretrizes, incluindo políticas mais rígidas sobre o uso de inteligência artificial em produções aptas a disputar o Oscar.