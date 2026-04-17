A anatomia do favoritismo: Ana Paula vai confirmar regra ou virar exceção no BBB 26?

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O Big Brother Brasil 2026 acaba na próxima terça-feira, 21, após cem dias de confinamento. E, às vésperas da final, já parece clichê cantar vitória para Ana Paula Renault, a favorita desde o começo do programa.

Os números são difíceis de ignorar. Desde as primeiras semanas, as pesquisas do Votalhada apontavam Ana Paula destacada na preferência do público.

Enquanto outros participantes oscilavam, subiam e despencavam nas enquetes, um comportamento comum em edições anteriores, ela se manteve consistentemente em primeiro lugar por semanas seguidas, sem sinal de queda.

Em todas as plataformas monitoradas pelo agregador, o padrão se repetia.

Nos paredões, a jornalista foi praticamente intocável. No penúltimo da edição, disputado contra Jordana e Juliano Floss, as pesquisas a colocavam com apenas 6,24% dos votos de rejeição, enquanto seus rivais brigavam pela permanência com porcentagens acima de 45%.

Com a saída de Jordana, as enquetes rapidamente recalibraram: o UOL apontou Ana Paula com 37,44% das intenções de vitória, o Notícias da TV com 52,35%. O engajamento extrapolou as telas: antes de entrar no programa, ela mantinha cerca de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Ao longo da edição, esse número ultrapassou 6 milhões.

A trajetória tem paralelos claros com os maiores fenômenos da história do BBB.

Como Juliette no BBB 21 — favorita antes mesmo de entrar na casa, vencedora com 90,15% dos votos —, Ana Paula construiu uma base fiel que resistiu a ataques, ao tempo e às armações do jogo.

Mas o BBB também já viu esse filme terminar diferente: Grazi Massafera perdeu no BBB 5, Babu Santana caiu na final no BBB 20 e Sarah Andrade colapsou no BBB 21.

De expulsa à favorita

O que, então, diferencia Ana Paula das duas histórias? Talvez a narrativa extra que ela construiu: a da redenção.

Dez anos depois de ser desclassificada do BBB 16 — na sexta semana, após agredir o participante Renan Oliveira durante uma festa —, a jornalista mineira voltou pela porta da frente.

Tornou-se a primeira ex-BBB expulsa a retornar ao programa em uma edição especial de veteranos. A ironia simbólica não passou despercebida pelo público. E a construção da jornada de herói parece ter funcionado.

A veterana e seus inimigos

Parte da força de Ana Paula no jogo esteve justamente na sua capacidade de transformar conflitos em combustível. Na casa mais vigiada do Brasil, ela não economizou nos embates.

Protagonizou rivalidades com Aline Campos logo nas primeiras semanas — no primeiro Sincerão da temporada, a dançarina a indicou como alguém que "não ganha" o reality.

A resposta de Ana Paula virou uma das falas mais comentadas da edição: "Você está no lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB."

O episódio mais dramático veio com Sol Vega. Em fevereiro, após uma discussão acalorada, Sol pegou Ana Paula pelo braço de forma truculenta — e foi expulsa pela produção. O momento reacendeu memórias do BBB 16, mas desta vez os papéis estavam invertidos: Ana Paula era a vítima.

A ironia não escapou de ninguém. O grupo rival, liderado por Alberto Cowboy, argumentou que a jornalista havia provocado a situação. Para a torcida dela, foi mais um capítulo de perseguição injusta. Para as pesquisas, foi mais um ponto de empatia.

Cowboy foi eliminado ao longo da edição. Solange Couto, atriz e participante do grupo Camarote, saiu com 94% de rejeição — um dos maiores índices da história do programa —, em paredão no qual a narrativa de conflito com Ana Paula havia sido central.

A única rachadura

Em março e abril, quando o programa entrou no modo turbo, as pesquisas mostraram uma leve pressão.

Em parcial de 9 de abril, a 12 dias da final, Ana Paula aparecia com 37,86% das intenções de voto para vencer, enquanto Jordana surgia logo atrás, com 36,09% — diferença de menos de dois pontos percentuais. A liderança, antes confortável, mostrou rachaduras. Mas foram as únicas.

Jordana foi eliminada. Ana Paula chegou à reta final como chegou desde o começo: na frente.

Resta saber se a jornada do herói se completa na terça. Poucos favoritos chegaram à reta final com a consistência que ela demonstrou ao longo de cem dias.

Se vencer, será uma das vitórias mais simbólicas da história do programa. Se não vencer, ainda assim terá sido, sem dúvida, o nome do BBB 26.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.