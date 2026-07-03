Oitavas de final definidas: veja os próximos confrontos da Copa do Mundo

Neste sábado, 4, iniciam-se oficialmente as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após uma fase de 16 avos repleta de emoção, o Mundial começa a definir os primeiros classificados para as quartas de final.

Na fase anterior, a Copa do Mundo já deu um gostinho dos jogos eliminatórios, com zebras, gols da classificação na reta final e disputas de pênaltis. Assim, a Alemanha ficou pelo caminho, a Bélgica avançou com um gol no último lance da prorrogação, e Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol em mata-mata de Copas.

Agora, com os confrontos definidos, França e Paraguai, além de Canadá e Marrocos, dão o pontapé inicial nas oitavas de final do Mundial.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

Canadá e Marrocos

O duelo entre Canadá e Marrocos será neste sábado, 4, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Os canadenses chegam para o confronto após derrotarem a África do Sul por 1 a 0 nos 16 avos. Já os marroquinos superaram a Holanda nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

França e Paraguai

Também no sábado, será a vez do confronto entre França e Paraguai. O duelo será às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Os franceses passaram pela Suécia na primeira eliminatória após vencerem por 3 a 0. Já os paraguaios surpreenderam e eliminaram a Alemanha nos pênaltis, após empatarem em 1 a 1.

Brasil e Noruega

O confronto entre a Seleção Brasileira e a Noruega será no domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

No mata-mata, o Brasil eliminou o Japão de virada, derrotando os japoneses por 2 a 1. Já os noruegueses venceram a Costa do Marfim por 2 a 1.

México e Inglaterra

No domingo, também será a vez da partida entre México e Inglaterra, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Os mexicanos passaram pelo Equador nos 16 avos, vencendo com tranquilidade por 2 a 0. Já os ingleses chegaram a levar um susto da República Democrática do Congo, mas conseguiram a virada e venceram por 2 a 1.

Portugal e Espanha

Portugal e Espanha se enfrentam na segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.

Para chegar às oitavas de final, os portugueses, em um duelo emocionante, superaram a Croácia, vencendo por 2 a 1. Já os espanhóis não tiveram dificuldades e eliminaram a Áustria com tranquilidade, por 3 a 0.

Estados Unidos e Bélgica

Além disso, na segunda-feira, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Nos 16 avos, os norte-americanos passaram pela Bósnia e Herzegovina com uma vitória por 2 a 0. Já os belgas garantiram a classificação com emoção ao superarem o Senegal na prorrogação, por 3 a 2.

Argentina x Egito

Argentina e Egito se enfrentam na próxima terça-feira, 7, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Para chegar às oitavas de final, os argentinos eliminaram Cabo Verde, em um duelo emocionante e que os sul-americanos venceram por 3 a 2 na prorrogação. Já os egípcios, após empatarem em 1 a 1 com a Austrália, conquistaram a classificação nos pênaltis.

Suíça x Colômbia ou Gana

(DEFINIR O CONFRONTO)

Suíça e Colômbia ou Gana vão se enfrentar na terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver.

Os suíços passaram pela Argélia no mata-mata, com uma vitória por 2 a 0. Já colombianos ou ganeses levaram a melhor no confronto dos 16 avos e garantiram vaga nas oitavas de final.